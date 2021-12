La journée ville morte appelée de ses vœux par plusieurs organisations de la société civile pour protester contre les nouvelles mesures gouvernementales de riposte contre la Covid-19, prévues pour entrer en vigueur ce 15 décembre, a aussi son lot de détournement et de manipulation. Alors que plusieurs tracts appelant ou décourageant à prendre part à cette journée de défiance contre le gouvernement gabonais circulent abondamment sur les réseaux sociaux, un texte attribué au président de Les Démocrates (LD, opposition) défraie la chronique. Il s’agit pure et simplement d’une usurpation, a dénoncé samedi Guy Ndzouba Ndama.

Non, Guy Ndzouba Ndama n’appelle pas les gabonais à ne pas observer la journée ville morte pacifique décrétée par la société civile ce mercredi 15 décembre. Un texte circule pourtant depuis plusieurs jours, lui attribuant un soutien au gouvernement et à son ancienne famille politique qu’est le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) dirigé par Ali Bongo. Il s’agit en fait d’un canular distillé par les anti-ville mort, proches du pouvoir gabonais et tapis dans l’ombre.

Une vue du texte détourné par les soutiens d’Ali Bongo et attribué à l’opposant

C’est sur son compte Facebook que le leader de Les Démocrates a tenu hier a opposé un vif démenti contre cette campagne ourdie contre lui. « Un texte circule dans les réseaux sociaux. Il m’attribue des paroles inappropriées tendant à dire que je soutiendrais les décisions impopulaires du Gouvernement concernant sa mauvaise gestion de la crise Covid-19 et m’opposerais à la journée ville morte lancée par les syndicats, la société civile et certains partis politiques de l’opposition », écrit d’entrée Guy Ndzouba Ndama.

Avant d’ajouter : « Non seulement je dénonce avec fermeté cette manipulation ignominieuse de l’opinion mais je tiens à condamner également cette usurpation vicieuse de mon identité. Ce Gouvernement en déphasage complet avec les préoccupations des gabonaises et gabonais est le seul responsable de ses errements et de sa conduite calamiteuse des affaires publiques. Devant la Nation. Devant l’histoire ».

Une autre usurpation des soutiens du pouvoir gabonais

Une façon au contraire d’apporter son soutien à cette journée citoyenne de refus car rappelle-t-il, son parti « sera toujours du côté de nos compatriotes. Cet acte désespéré est le signe patent d’un échec incomparable de la part d’un Gouvernement à l’humeur brouillonne. Sans consistance, ni envergure. Je démens ». Voilà qui est dit !