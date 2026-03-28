Grand Libreville : Une grosse coupure d’électricité de 9h pour ce dimanche, prévient la SEEG

Les usagers du service public de l’électricité résidant dans le Grand Libreville vont vivre un dimanche des plus rudes en plus des délestages déjà en vigueur. Dans un communiqué officiel diffusé le vendredi 27 mars et parvenu à Info241, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé une interruption massive de la fourniture en énergie électrique pour ce dimanche 29 mars. Cette coupure XXL, qui devrait durer au bas mot neuf heures, s’étendra de 6 heures à 15 heures, plongeant la commune d’Akanda et une bonne partie de la capitale gabonaise dans le noir.

Cette perturbation de grande ampleur n’est pas fortuite, mais consécutive à des travaux de maintenance lourde programmés sur la ligne haute tension de 90 kV. Selon la société distributrice, l’intervention technique vise à réparer l’ensemble des défauts récemment enregistrés sur cet ouvrage stratégique. Cette ligne est d’une importance capitale, puisqu’elle relie directement le poste de répartition de Bisségué au poste source d’Ambowé, constituant ainsi un axe névralgique du réseau interconnecté de Libreville.

Un déploiement technique aux lourdes conséquences

Sur le plan opérationnel, ces travaux de fiabilisation exigeront l’arrêt complet des postes sources d’Ambowé et d’Angondjé durant toute la matinée et une bonne partie de l’après-midi. Une nécessité technique qui entraîne de facto l’interruption immédiate de l’alimentation électrique dans de très nombreux foyers et commerces. Conscient des désagréments que cette situation engendrera en ce jour habituel de repos en famille, le fournisseur d’énergie a tenu à rassurer ses abonnés sur la célérité de ses équipes de dépannage déployées sur le terrain.

Les zones et quartiers impactés par cette coupure

Communes / Zones concernées Principaux quartiers et sites impactés Horaires de la coupure Motif de l’intervention technique Commune d’Akanda et littoral Angondjé (Centre, SNI, Village), Avorbam, Okala (Centre, Mikolongo, Village, San Gel), Sablière, Cap Estérias, Cap Santa Clara, Cap Caravane, Route du Cap, Marina d’Akanda. De 06h00 à 15h00 Maintenance et réparation de la ligne Haute Tension 90 kV. Libreville (Nord et Centre) Alibendeng, Bas et Haut de Gué-Gué, Cocotiers, Dragage, Louis, Montalier, Mveng-Ayong, Plaine Orety, SOTEGA, Cité ASECNA, Cité des Ailes, Les Bougainvilliers. De 06h00 à 15h00 Arrêt des postes sources d’Ambowé et d’Angondjé. Infrastructures et Institutions Aéroport, Camp de Gaulle, Base Armée de l’Air, Palais de Justice, UOB, Ambassades (États-Unis, Maroc), Lycée Léon Mba, Lycée Français, ENEF, ENS, Mbolo. De 06h00 à 15h00 Travaux de fiabilisation du Réseau Interconnecté de Libreville.

L’entreprise a en effet promis de mettre les bouchées doubles pour écourter le calvaire des usagers. « Le traitement des incidents sur le câble 90 kV sera exécuté à un rythme soutenu, afin de limiter autant que possible l’ampleur et la durée des désagréments dans les ménages » , a souligné la direction de la SEEG dans son adresse aux consommateurs. Le retour de la fourniture en énergie électrique devrait ainsi s’opérer de manière progressive, secteur par secteur, dès la fin des opérations prévue autour de 15 heures.

Une cartographie des quartiers largement touchée

La zone d’impact de cette opération de maintenance est particulièrement vaste et englobe une multitude de quartiers résidentiels, de zones commerciales et d’emprises administratives. Parmi les innombrables secteurs touchés, on compte l’Aéroport, Alibendeng, Angondjé (et son village), Avorbam, le Bas et Haut de Gué-Gué, le Camp de Gaulle, Cap Caravane, Cap Estérias, Cap Santa Clara, ainsi que le Carrefour GP et les Cocotiers.

La liste noire s’allonge avec le Dragage, l’École d’Okala, la Gendarmerie du Gros Bouquet, Louis, le Lycée Koweït, le Lycée national Léon Mba, Mbolo, Montalier, Mveng-Ayong, Okala (Centre, Mikolongo, Village), la Sablière, ou encore le Palais de Justice et l’UOB. Face à ce qui s’apparente à une véritable paralysie électrique dominicale, l’entreprise parapublique a fait acte de contrition : « La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour la gêne causée par ces travaux qui visent une meilleure la qualité du service » .