Grand Libreville : Pas d’eau ce dimanche durant de longues heures en raison de travaux

Les habitants de la capitale gabonaise et ses environs devront se préparer à un dimanche spécial ce week-end. La Société d’énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a informé sa clientèle, par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce vendredi 10 avril, d’une grosse interruption de la fourniture en eau potable. De fortes perturbations sont à prévoir ce dimanche 12 avril, entre 09h00 et 19h00, dans plusieurs secteurs de la capitale gabonaise et de ses communes environnantes.

Des travaux de maintenance à l’usine de Ntoum

Cette baisse de pression, voire cette coupure totale attendue dans les robinets de nombreux ménages, est planifiée. L’entreprise justifie cette situation par la réalisation de travaux de maintenance sur ses ouvrages de production d’eau potable situés à la station de Ntoum. Ces opérations d’entretien technique régulières visent, selon la direction de la SEEG, à garantir in fine une meilleure qualité de service aux usagers.

Le communiqué de l’entreprise publique

Pour mener à bien cette intervention sur ses infrastructures, la société se voit contrainte de restreindre temporairement la distribution sur une grande partie de son réseau interconnecté pendant une durée estimée à dix heures.

La liste des quartiers impactés par les perturbations

Afin de permettre aux populations de prendre leurs dispositions pour ce week-end, notamment en constituant des réserves d’eau préalables, la SEEG a dressé la liste exhaustive des secteurs qui seront touchés par cette opération dominicale :

Libreville Nord et Centre : Alibandeng, Ambowé, Bas de Gué-Gué, Charbonnages, Centre-ville, London, Louis, Montagne sainte, Nombakélé, Plaine Niger.

Autres secteurs de Libreville : Avéa 2, Beau-séjour, Bel air, Ça m’étonne, Cité Damas, Derrière la Pédiatrie, Derrière la Prison, Diba-Diba, Mindoubé, Nkolgoum, ainsi qu’une partie de Sibang.

Commune d’Owendo : Akournam 2, SNI Owendo.

L’entreprise d’Etat assure que le retour à la normale de l’alimentation se fera de manière progressive dès l’achèvement des travaux, prévu aux alentours de 19h00. En attendant, elle a tenu à présenter ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ce chantier nécessaire à l’amélioration du réseau.