Buscador
Info241Jeux |Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le jeudi 28 mai 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Cambodge : Les sans-papiers africains sommés de quitter son le pays avant ce dimanche

Publié le 28 mai 2026 à 20h25min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/cambodge-le-royaume-somme-les-sans-papiers-africains-a-quitter,2858
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Diplomatie et soft power : les enjeux cachés du futur centre culturel islamique saoudien de Libreville

Hantavirus : Le Gabon renforce sa surveillance aux frontières malgré l’absence de cas sur son territoire

Axe Libreville-Luanda : signature de trois accords stratégiques lors de la visite d’État d’Oligui Nguema

Liberté de la presse 2026 : le Gabon d’Oligui Nguema chute de deux places au classement RSF

Gabon : Un millionnaire américain tué par un troupeau d’éléphants lors d’une expédition de chasse

International
Cambodge : Les sans-papiers africains sommés de quitter son le pays avant ce dimanche
Cambodge : Les sans-papiers africains sommés de quitter son le pays avant ce dimanche © 2026 D.R./Info241

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le couperet est tombé pour les ressortissants africains en situation irrégulière au Cambodge. Dans un avis officiel publié ce jeudi 28 mai, le département général de l’immigration a annoncé la fin de la mesure de clémence qui leur était jusqu’alors accordée. Signé par le directeur général de l’institution, le lieutenant-général Som Sopheak, le document intime l’ordre aux citoyens concernés, notamment originaires du Cameroun, du Ghana, du Kenya et de l’Ouganda, de quitter impérativement le royaume avant le 31 mai.

Les autorités de Phnom Penh se montrent particulièrement intransigeantes quant au respect de cet ultimatum. La note précise que tous les étrangers ayant d’ores et déjà régularisé leurs pénalités administratives doivent libérer le territoire avant cette échéance fatidique. Passé ce délai, le gouvernement cambodgien promet l’application de sanctions extrêmement sévères : tout contrevenant interpellé s’exposera à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une forte amende de 8 000 dollars américains, des conditions à purger avant toute possibilité de quitter le pays.

Pour joindre l’acte à la parole, une vaste traque s’organise déjà sur l’ensemble du territoire. Selon le communiqué, les opérations de contrôle et d’arrestation débuteront dès le 1er juin. Les forces de sécurité et la police cambodgienne ont fermement affiché leur intention d’intensifier les descentes dans les lieux de résidence et les cachettes supposées des étrangers en dépassement de séjour. Ces derniers seront systématiquement traqués, que ce soit aux abords des aéroports ou dans n’importe quel autre lieu, avant d’être remis aux autorités migratoires pour des poursuites judiciaires immédiates.

Réagir

Ajoutez votre commentaire

Partagez une réaction, une information complémentaire ou un point de vue argumenté.

Commentaires 0

Plus récents

Aucun commentaire pour le moment.

Lancez la conversation avec un retour utile, une précision ou une réaction argumentée.


-

À lire absolument

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités