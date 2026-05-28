Cambodge : Les sans-papiers africains sommés de quitter son le pays avant ce dimanche

Le couperet est tombé pour les ressortissants africains en situation irrégulière au Cambodge. Dans un avis officiel publié ce jeudi 28 mai, le département général de l’immigration a annoncé la fin de la mesure de clémence qui leur était jusqu’alors accordée. Signé par le directeur général de l’institution, le lieutenant-général Som Sopheak, le document intime l’ordre aux citoyens concernés, notamment originaires du Cameroun, du Ghana, du Kenya et de l’Ouganda, de quitter impérativement le royaume avant le 31 mai.

Les autorités de Phnom Penh se montrent particulièrement intransigeantes quant au respect de cet ultimatum. La note précise que tous les étrangers ayant d’ores et déjà régularisé leurs pénalités administratives doivent libérer le territoire avant cette échéance fatidique. Passé ce délai, le gouvernement cambodgien promet l’application de sanctions extrêmement sévères : tout contrevenant interpellé s’exposera à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une forte amende de 8 000 dollars américains, des conditions à purger avant toute possibilité de quitter le pays.

Pour joindre l’acte à la parole, une vaste traque s’organise déjà sur l’ensemble du territoire. Selon le communiqué, les opérations de contrôle et d’arrestation débuteront dès le 1er juin. Les forces de sécurité et la police cambodgienne ont fermement affiché leur intention d’intensifier les descentes dans les lieux de résidence et les cachettes supposées des étrangers en dépassement de séjour. Ces derniers seront systématiquement traqués, que ce soit aux abords des aéroports ou dans n’importe quel autre lieu, avant d’être remis aux autorités migratoires pour des poursuites judiciaires immédiates.