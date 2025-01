Gabon : Le nouveau Code électoral adopté après 10 jours par les parlementaires de la transition

les parlementaires de la Transition a adopté ce lundi 20 janvier le nouveau Code électoral après 10 jours de travaux parlementaires intensifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette session extraordinaire, ouverte le 10 janvier, a permis d’examiner et de peaufiner le projet de loi organique portant sur le Code électoral, avant sa validation en plénière. Le texte final, qui compte 383 articles, a été entériné lors de cette plénière, en présence du chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima.

Composé de quatre grands livres, le Code électoral couvre les dispositions communes aux élections (présidentielles, législatives, sénatoriales, locales, et référendaires), les spécificités propres à chaque catégorie d’élection, les dispositions pénales et de contentieux, ainsi que les mesures transitoires et finales. L’adoption mercredi dernier par les députés a permis l’envoi du texte au Sénat qui l’a adopté en des termes identiques ce dimanche.

Les membres du gouvernement présents ce lundi à la cérémonie de clôture

Jean-François Ndongou, président de l’Assemblée nationale, a salué l’importance de ce texte, qualifiant son adoption d’avancée majeure pour la transparence et l’équité des futurs processus électoraux. Il a également souligné les innovations introduites, telles que la représentation des Gabonais de la diaspora par deux députés et la possibilité pour les citoyens binationaux de se porter candidats à toutes les élections, sauf à la présidence.

Jean-François Ndongou a appelé les responsables politiques à respecter ce nouveau cadre législatif et à œuvrer pour un climat politique apaisé, en vue d’élections libres, transparentes et acceptées par tous les Gabonais. reste désormais à entendre la promulgation du texte par le président de la transition pour connaitre l’ensemble des articles de ce nouveau Code électoral censé être plus démocratique et garantir des scrutins apaisés.