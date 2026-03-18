Grand Libreville et délestages : Karpowership coupe le courant et réclame 15 milliards d’impayés !

Le spectre d’une plongée dans l’obscurité plane dangereusement sur la capitale gabonaise et ses villes voisines. L’opérateur turc Karpowership Global DMCC a mis sa menace à exécution en procédant à l’arrêt total de sa production d’électricité sur le site de Libreville Sud. Cette décision radicale, qui prive le réseau d’un apport énergétique crucial, a pris effet le mardi 17 mars à 23h59 précises, soit hier à minuit. Ce alors que l’entreprise publique, SEEG, rationne depuis des semaines les usagers avec des délestages en série.

La mesure extrême a été formellement notifiée aux autorités gabonaise par le biais d’un avis de suspension officiel. Le document dont Info241 a eu copie, est adressé conjointement au ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Phillipe Tonangoye, à son collègue de l’économie, Thierry Minko, ainsi qu’au directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Steeve Saurel Legnongo. Ce courrier sans équivoque dresse le constat d’une impasse financière totale entre l’État et son prestataire.

Un contentieux financier au sommet de l’État

L’entreprise fournisseur d’énergie turque affirme n’avoir reçu aucun paiement ni aucune confirmation concrète permettant d’assurer la viabilité opérationnelle de ses navires-centrales. Face à cette situation jugée critique par ses dirigeants, un simple acompte de 5 milliards de francs CFA ne suffirait désormais plus à couvrir les obligations indispensables au maintien de la production. Pour relancer les machines, la société exige le règlement immédiat d’une colossale ardoise s’élevant à 15 milliards de francs CFA.

Le courrier envoyé à la partie gabonaise

Ce bras de fer électrique s’inscrit dans le cadre strict du contrat d’achat d’électricité de 150 mégawatts, paraphé le 9 mai 2024 entre l’État gabonais, la SEEG et Karpowership. Le malaise couve depuis de nombreux mois, jalonné par de multiples mises en demeure et correspondances d’alerte. La gravité du dossier avait d’ailleurs conduit à une rencontre au palais présidentiel entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et les responsables de l’opérateur le 19 février 2025.

Une rupture consommée malgré les négociations

Bien que le fournisseur affirme avoir maintenu ses installations en état de marche au-delà des échéances initiales dans un esprit de responsabilité, le manque d’engagements financiers tangibles a précipité cette coupure. Dans son avis de suspension, la direction de l’entreprise assume sa position et justifie cette décision drastique : « Nous tenons à rappeler que, sans le soutien des paiements contractuellement dus, il ne nous est malheureusement plus possible de poursuivre l’exploitation dans les conditions actuelles ».

La firme dit regretter profondément d’en arriver à cette extrémité, tout en se déclarant ouverte à des discussions urgentes pour trouver une issue favorable. En attendant une éventuelle fumée blanche gouvernementale, cette déconnexion brutale de 150 mégawatts fait peser le risque de délestages massifs sur le quotidien des ménages et des entreprises. Les autorités se retrouvent dos au mur pour honorer cette dette et rétablir la lumière dans la capitale.