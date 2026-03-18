Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

Le séisme qui secoue le football africain vient de trouver sa confirmation officielle. Par le biais d’un communiqué explosif publié ce mardi soir sur son site internet, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les conclusions très attendues de son jury d’appel. La décision est implacable : l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la CAN 2025, offrant de fait le sacre continental au Maroc sur le score homologué de 3-0.

Ce revirement de situation spectaculaire fait suite au recours introduit par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) après la rencontre. En annulant purement et simplement la décision initiale de son propre jury disciplinaire, la CAF a frappé ce 17 mars un grand coup, provoquant une onde de choc dont les répliques vont se faire ressentir pendant des mois.

Les articles 82 et 84 fatals aux Lions de la Teranga

Le communiqué de l’instance dirigeante lève enfin le voile sur les fondements juridiques de ce bouleversement historique. Le jury d’appel a statué que le comportement de la sélection sénégalaise lors de cette finale tumultueuse constituait une infraction majeure à l’article 82 du règlement de la compétition.

Une autre vue de ce match controversé

En tirant les conséquences de cette faute, la CAF a appliqué l’article 84 dans toute sa sévérité : « L’équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football », précise l’instance basée au Caire.

Sanctions individuelles et amendes

Au-delà de l’attribution du trophée, le jury d’appel a également dû trancher sur une série d’incidents survenus pendant et autour de la finale, révisant plusieurs amendes libellées en dollars américains (USD). Pour mesurer l’ampleur de ces sanctions, voici leurs équivalents convertis (sur la base d’un taux de change d’environ 1 USD pour 600 francs CFA) :

Le cas Ismaël Saibari : Le joueur marocain (n°11) a vu sa sanction pour « comportement fautif » allégée. Sa suspension passe à deux matches officiels, dont un avec sursis. Surtout, la lourde amende de 100 000 USD (soit environ 60 millions de FCFA ) qui lui avait été infligée est totalement annulée.

Interférence avec la VAR : C’est le point noir confirmé pour le Maroc. La FRMF est reconnue coupable d’interférences autour de la zone de révision vidéo (OFR/VAR). L’amende maximale de 100 000 USD (environ 60 millions de FCFA ) est maintenue.

L’incident des ramasseurs de balles : La responsabilité de la partie marocaine est confirmée, mais la sanction financière est divisée par deux, passant à 50 000 USD (soit environ 30 millions de FCFA ).

L’usage de lasers en tribunes : L’appel de la FRMF a été partiellement entendu sur ce point récurrent des joutes continentales. L’amende est réduite à 10 000 USD (soit environ 6 millions de FCFA ).

Une procédure dénoncée par Dakar

La riposte institutionnelle sénégalaise s’est matérialisée dès ce mardi 17 mars. Depuis Dakar, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué officiel accusant réception de la notification de cette décision rendue par le jury d’appel de la CAF. Ce document intervient dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro DC23316, faisant suite à la plainte formulée lors du match n° 52 de la compétition.

Le communiqué officiel sénégalais

Dans sa communication, l’instance dirigeante sénégalaise revient sur les motivations procédurales très spécifiques avancées par la confédération pour justifier ce bouleversement. Le jury d’appel a en effet justifié l’annulation du verdict de première instance au motif que le droit d’être entendu de la partie appelante — en l’occurrence la fédération marocaine — n’aurait tout simplement pas été respecté lors de la procédure initiale menée par le jury disciplinaire.

Cap sur le Tribunal arbitral du sport

Loin d’accepter ce sort scellé sur tapis vert pour une violation présumée des articles 82 et 84, la FSF ne décolère pas face à la perte de ce match par forfait. Le secrétariat général de l’institution fustige publiquement cette condamnation. La fédération dénonce avec une grande fermeté « une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain ».

Dépossédés de leur sacre continental, les dirigeants sénégalais refusent de rendre les armes et choisissent la voie de l’internationalisation du conflit. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la fédération a officiellement annoncé qu’elle engagera, « dans les plus brefs délais », une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Une bataille juridique internationale de longue haleine vient tout juste de s’ouvrir.