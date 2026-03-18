Diplomatie : 3 nouveaux ambassadeurs de Centrafrique, du Rwanda et d’Indonésie accrédités au Gabon

Le palais présidentiel de Libreville a accueilli ce mardi 17 mars un véritable ballet diplomatique avec l’accréditation de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a formellement reçu les lettres de créance de ces hauts représentants, confirmant ainsi la vigoureuse stratégie d’ouverture et de dialogue prônée par les plus hautes autorités du pays sur la scène internationale.

Cette nouvelle dynamique consolide les liens du Gabon avec des partenaires stratégiques venus d’Afrique et d’Asie. Entrent ainsi officiellement en fonction Rayan El Akhras pour la République centrafricaine, Parfait Bisabizwa pour la République du Rwanda, et Agung Cahaya Sumirat pour la République d’Indonésie. D’un point de vue logistique et organisationnel, le représentant centrafricain prendra ses quartiers directement à Libreville, tandis que ses homologues rwandais et indonésien piloteront leurs missions respectives depuis leurs résidences de Brazzaville et de Yaoundé.

Au-delà de l’exercice purement protocolaire, cet événement institutionnel jette les bases d’une coopération bilatérale résolument tournée vers l’avenir. Les entretiens fructueux menés à l’issue de la cérémonie entre Brice Clotaire Oligui Nguema et les trois diplomates ont mis en lumière une volonté partagée de diversifier les secteurs de développement et de renforcer les échanges mutuels. Par cette triple accréditation simultanée, l’État gabonais démontre sa capacité à multiplier les interlocuteurs de poids pour asseoir une diplomatie économique et politique véritablement proactive.