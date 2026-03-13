National Foot 1 : Mangasport déchu sur tapis vert pour fraude contre le Stade Migovéen

Le championnat national de première division du Gabon, National Foot 1, débute par un scandale administratif majeur impliquant le champion en titre. Vainqueur sur le terrain du Stade Migovéen (1-0) samedi 7 mars à Lambaréné, l’AS Mangasport a finalement été déclarée perdante par pénalité, rapporte ce jeudi l’AGP. Cette décision radicale a été prononcée par la Commission de discipline et d’éthique de la Linafp après examen du rapport de match.

L’origine de cette sanction réside dans l’alignement de cinq joueurs dont les dossiers de qualification n’étaient pas encore validés par les instances compétentes. Le capitaine du Stade Migovéen avait d’ailleurs pris le soin d’émettre une réserve formelle avant la rencontre concernant la participation d’Oumar Bagnana, Ibrahim Imourane, Samson Mbingui, Van Mobili et Loïc Assoumou. En plus de la perte du match sur tapis vert, le club de Moanda a été condamné à verser une amende de 300 000 FCFA.

Cette erreur administrative coûte cher au champion sortant, qui voit ses trois premiers points de la saison s’envoler au profit du club de Lambaréné. Pour le Stade Migovéen, cette décision de la Linafp transforme une défaite inaugurale en une victoire précieuse sur le score de 3-0 (par forfait). L’AS Mangasport devra désormais réagir rapidement, tant sur le plan administratif que sportif, pour ne pas laisser le doute s’installer dès l’entame de la compétition.