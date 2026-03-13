Buscador
Libreville, le vendredi 13 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
Casamance : Un soldat sénégalais tué et 6 blessés lors d'une opération antidrogue à la frontière

Publié le 13 mars 2026 à 09h56min
International
Casamance : Un soldat sénégalais tué et 6 blessés lors d’une opération antidrogue à la frontière
© 2026 D.R./Info241

-
L’armée sénégalaise a déploré, ce jeudi 12 mars, la perte d’un de ses membres lors d’une mission de sécurisation en Casamance. L’affrontement, survenu mercredi dans la zone de Kadialock, près de la frontière gambienne, a également fait six blessés parmi les militaires. Selon le communiqué de la Direction des relations publiques des armées (Dirpa), les troupes ont été prises pour cibles par un groupe d’individus armés alors qu’elles procédaient à la destruction de champs de chanvre indien.

La riposte des forces de défense a été immédiate, et la Dirpa rapporte que plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours de cet échange de tirs nourris. Ce détachement militaire était engagé dans une mission de lutte contre les réseaux criminels qui exploitent la porosité des frontières pour développer des cultures illicites. La zone de Kadialock, en raison de sa proximité avec la Gambie, constitue un point de passage stratégique pour les trafics que l’armée tente d’éradiquer par des interventions régulières.

Cette nouvelle flambée de violence souligne la persistance des tensions en Casamance, une région historiquement instable où les activités illicites financent souvent des groupes armés. Malgré les efforts de sécurisation, le sud du Sénégal demeure un terrain périlleux pour les unités combattant le trafic de cannabis. L’armée a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations pour assainir le territoire et combattre toute menace à l’intégrité nationale.

