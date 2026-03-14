Port-Gentil : 3 jours d’exposition-vente pour célébrer les droits des consommateurs et vanter le made in Gabon

La foire municipale Pierre-Louis-Agondjo-Okawé de Port-Gentil a refusé du monde le vendredi 13 mars, à l’occasion du lancement des activités marquant la Journée internationale des droits des consommateurs. Placée sous le thème évocateur de « Consommateurs éclairés, marché responsable vers un Gabon durable », cette rencontre inédite met en lumière la nécessité absolue de garantir la sécurité des produits, de renforcer la confiance des acheteurs et de veiller à la stricte conformité des biens proposés sur les étals.

Organisée sous la forme d’une vaste exposition-vente qui s’étale du 13 au 15 mars, cette initiative à la fois citoyenne et institutionnelle se veut un espace d’information, de réflexion et d’action. Elle vise prioritairement à faire le point sur les avancées réelles en matière de défense des droits, à encourager une consommation responsable et à permettre aux citoyens de mieux cerner leur rôle crucial dans la régulation d’un marché économique parfois opaque.

Le combat associatif pour l’éveil des consciences

Pour les organisateurs de cet événement d’envergure, un acheteur bien informé demeure le principal acteur de sa propre protection. « Le consommateur doit vraiment être protégé, informé et respecté. Les associations des consommateurs que nous sommes ont pour mission de défendre les intérêts des populations, de sensibiliser les citoyens et de favoriser un dialogue constructif avec les autorités et les opérateurs économiques », a tenu à rappeler avec force Théophane Boubebe Ndoume, président du Collectif citoyen pour la lutte contre la vie chère dans le G8.

La coupure du ruban symbolique

Au-delà de la simple vulgarisation juridique, cette célébration rappelle que l’acte d’achat revêt une dimension sociale aux profondes conséquences économiques et environnementales. L’événement rassemble ainsi de multiples associations de la capitale économique, mais également celles venues de la ville d’Omboué, dans le département d’Étimboué. « Ces journées seront l’occasion pour tous de découvrir les produits locaux, d’échanger avec les administrations hors de leurs bureaux et de mieux comprendre leurs droits en tant que consommateurs. Un consommateur informé est un consommateur bien éclairé. Une consommation responsable contribue au développement de notre pays », a ajouté le leader syndical.

La fermeté des pouvoirs publics face aux dérives commerciales

Cette vaste campagne de sensibilisation bénéficie du soutien actif et opérationnel de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via son antenne de l’Ogooué-Maritime, ainsi que de l’appui du Collectif des agripreneurs de la province et de l’association Nkongô. Présente lors de la cérémonie officielle d’ouverture, la gouverneure de la province, Françoise Assengone Obame, a réaffirmé l’engagement de l’État dans ce combat quotidien. « Garantir ses droits, protéger ses intérêts et préserver son pouvoir d’achat constituent les priorités essentielles pour les pouvoirs publics. Il est de notre impératif de veiller à ce que les règles et les marchés soient respectés, que les pratiques commerciales soient transparentes et que les citoyens puissent accéder à des produits de qualité à des prix justes », a-t-elle déclaré.

Des exposantes

Pour matérialiser cette vision, la DGCCRF déploie ses équipes sur le terrain afin de garantir une concurrence saine et loyale. L’administration veille minutieusement à contrôler la qualité sanitaire des denrées alimentaires, qu’elles soient produites localement ou importées. Ses missions englobent également le suivi rigoureux de l’évolution des prix sur les marchés pour lutter efficacement contre la vie chère, tout en menant des actions coercitives ou pédagogiques auprès des opérateurs économiques afin d’imposer la loyauté dans les transactions.

Un plaidoyer nutritionnel en faveur des produits du terroir

Ces 3 journées de foire s’inscrivent également dans une dynamique forte de promotion d’une alimentation saine, invitant les populations à rompre avec les mauvaises habitudes nutritionnelles. La DGCCRF encourage vivement les foyers à limiter drastiquement l’achat de produits ultra-transformés d’origine industrielle, souvent saturés en sucres ajoutés et susceptibles de présenter de graves risques pour la santé publique à long terme. L’administration préconise plutôt un retour aux sources en misant sur la consommation d’aliments frais, tels que la viande et le poisson issus des circuits courts.

Des produits exposés

La valorisation de la riche biodiversité gabonaise est au cœur de ce message de santé publique. Les experts recommandent une forte présence de fruits et légumes locaux dans les assiettes, citant en exemple la papaye, la mangue, l’avocat, l’asperge, le nkumu ou encore le moniacka. L’administration conseille par ailleurs un meilleur équilibre dans la consommation des matières grasses, suggérant aux ménages de privilégier des produits traditionnels aux vertus reconnues, tels que l’odika, le nyembwé, l’huile de moringa ou encore l’atanga, faisant de cette foire une véritable vitrine pour le développement durable du Gabon.