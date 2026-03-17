Congo : Denis Sassou Nguesso réélu sans surprise avec 94,82% des voix pour un 5e mandat

Le président sortant Denis Sassou Nguesso a été reconduit à la tête de la République du Congo dès le premier tour de l’élection présidentielle, selon les résultats provisoires annoncés ce 17 mars 2026 à la télévision nationale. À 82 ans, le chef de l’État obtient un score écrasant de 94,82 % des suffrages exprimés, soit plus de 2,5 millions de voix, prolongeant ainsi son long règne de cinq années supplémentaires. Le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou, a précisé que le taux de participation s’est élevé à 84,65 %, bien que ces chiffres doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle.

Ce scrutin s’est déroulé dans un environnement particulièrement verrouillé, marqué par une coupure totale du réseau internet sur l’ensemble du territoire dès le matin du vote, le 15 mars. Les autorités avaient également interdit la circulation des véhicules et imposé la fermeture des commerces, tandis qu’un impressionnant dispositif policier et militaire encadrait les bureaux de vote à Brazzaville. Malgré les chiffres officiels, des observateurs ont rapporté une affluence relativement faible dans certains centres de la capitale, une perception difficile à vérifier globalement en l’absence de moyens de communication numériques.

L’élection a été marquée par le boycott d’une partie importante de l’opposition, qui dénonçait l’absence de garanties pour un scrutin libre et transparent. Les six candidats en lice face au président n’ont pas réussi à ébranler l’assise du pouvoir, d’autant que des figures majeures comme le général Jean-Marie Michel Mokoko restent écartées du jeu politique en raison de lourdes condamnations judiciaires. Ce nouveau mandat, qui doit théoriquement s’achever en 2031, place le Congo face à une incertitude persistante quant à l’après-Sassou, faute de successeur clairement désigné au sein du régime.