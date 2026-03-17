Gabon : La machine législative du Sénat s’emballe avec 6 commissions permanentes provisoires

Le Sénat gabonais a définitivement lancé sa machine législative ce lundi 16 mars. Lors d’une séance plénière particulièrement attendue, dirigée par la présidente de l’institution, Huguette Yvonne Nyana-Ekoume Awori Onanga, la haute chambre a procédé à la mise en place de six commissions générales permanentes. Véritables cœurs battants du Parlement, ces organes d’étude auront la lourde charge d’organiser et de suivre à la loupe l’ensemble des travaux législatifs.

Cette structuration opérationnelle était guettée avec impatience depuis l’ouverture solennelle de la première session ordinaire. Pour préparer ce tournant décisif, les membres du bureau s’étaient préalablement réunis à deux reprises lors de rencontres statutaires. Ces réunions de cadrage ont permis de déminer le terrain et d’examiner en profondeur les questions logistiques et procédurales indispensables au redémarrage de la chambre haute.

Le feu vert salvateur de la Cour constitutionnelle

Ce déblocage institutionnel majeur a été rendu possible grâce à une intervention décisive de la Cour constitutionnelle. Saisie pour éviter toute paralysie de l’appareil législatif, la haute juridiction a rendu un avis autorisant le Sénat à s’appuyer, à titre purement transitoire, sur son règlement intérieur de 2021. Cette béquille juridique permet aux sénateurs de se mettre immédiatement au travail, en attendant la promulgation du nouveau cadre réglementaire spécifiquement taillé pour cette 6e législature.

Commissions générales permanentes Présidence Affaires étrangères et de la Défense nationale Pierre Rizogo Rousselot Lois et des Droits humains Augustin N’Dong Mba Finances, du Budget et des Comptes publics de la Nation Maryse Mariam Matsanga Mayila épouse Isselmou Plan, du Développement, de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et de la Décentralisation Valentin Mboumba Affaires culturelles, sociales et de la Communication Jean Placide Owono Mbouengou Affaires économiques, de la Production et des Échanges Gabriel Zomo Ye Be

Cette réactivité procédurale envoie un signal fort sur la stabilité du pays. Le Gabon n’étant plus en transition, l’appareil d’État se doit de fonctionner avec la plus grande célérité pour consolider ses institutions républicaines. L’activation rapide de ces commissions démontre une volonté implacable de rompre avec l’attentisme et d’assurer une continuité étatique irréprochable face aux urgences politiques et économiques de la nation.

Un déploiement stratégique pour le contrôle de l’exécutif

Avec ces six nouvelles commissions sur le pont, les vénérables sénateurs disposent désormais de l’arsenal complet pour entamer leurs activités. Loin d’être de simples chambres d’enregistrement, ces instances ont pour vocation de disséquer, d’amender et de voter les projets et propositions de loi avant leur arrivée en séance plénière. Elles garantissent ainsi un contrôle strict et minutieux de l’action gouvernementale, un contre-pouvoir indispensable à la vitalité de la démocratie.

Le vote des parlementaires

Pour mener à bien ces missions régaliennes, économiques et sociétales, la présidence de ces pôles d’expertise a été confiée à des profils aguerris. De la défense nationale à l’aménagement du territoire, en passant par les finances publiques, chaque secteur clé dispose désormais de son organe de veille et de proposition au sein du palais Omar Bongo Ondimba, comme l’illustre la nouvelle répartition des rôles.