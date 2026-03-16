Sécurité aérienne : FlyGabon ex Afrijet, décroche la certification IOSA sous sa nouvelle appellation

La compagnie aérienne FlyGabon poursuit on processus d’autonomisation, devenue compagnie aérienne nationale. Selon un communiqué de l’entreprise parvenu à Info241 ce lundi 16 mars, le transporteur national a obtenu le renouvellement de sa certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle de l’IATA) pour la troisième fois consécutive. Si la compagnie bénéficie de ce label de sécurité depuis plusieurs années, c’est la première fois que cette distinction est délivrée sous sa propre marque, FlyGabon, alors que les certificats obtenus en 2020, 2022 et 2024 l’avaient été sous la marque commerciale Afrijet.

Cette reconnaissance internationale est désormais accordée selon la nouvelle méthodologie d’audit RBA (Risk Based Assessment), faisant de FlyGabon la première compagnie d’Afrique centrale à prolonger sa certification avec cette approche fondée sur le risque. Ce programme constitue la référence mondiale en matière de sécurité opérationnelle, évaluant la conformité des transporteurs à des standards internationaux stricts. Pour les passagers, ce label garantit que les opérations de la compagnie sont contrôlées selon les mêmes exigences que celles des plus grandes compagnies aériennes internationales.

Cette certification marque ainsi une étape déterminante dans la consolidation de l’image de FlyGabon et dans la structuration du secteur aérien gabonais. Elle atteste de la fiabilité et de la protection offertes par la compagnie, tout en renforçant sa crédibilité sur l’échiquier du transport aérien régional et international. Les voyageurs souhaitant obtenir plus d’informations peuvent consulter le site internet de la compagnie ou contacter le service client au 011 44 40 15.