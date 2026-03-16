Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 16 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Sécurité aérienne : FlyGabon ex Afrijet, décroche la certification IOSA sous sa nouvelle appellation

Publié le 16 mars 2026 à 18h03min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/securite-aerienne-flygabon-ex-afrijet-decroche-la-certification,2745
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Port-Gentil : Le cri d’alarme d’Alogis face à l’occupation de son site et au mutisme judiciaire

Port-Gentil : 3 jours d’exposition-vente pour célébrer les droits des consommateurs et vanter le made in Gabon

Le Gabon grand absent du Top 100 des champions économiques africains 2026 de Jeune Afrique

Ngounié : Le projet SEWOH prend racine à Mouila pour promouvoir l’agroécologie en zones rurales

Impayés SEEG : les clients du Grand Libreville sous la menace d’une résiliation imminente

Economie
Sécurité aérienne : FlyGabon ex Afrijet, décroche la certification IOSA sous sa nouvelle appellation
Sécurité aérienne : FlyGabon ex Afrijet, décroche la certification IOSA sous sa nouvelle appellation © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

La compagnie aérienne FlyGabon poursuit on processus d’autonomisation, devenue compagnie aérienne nationale. Selon un communiqué de l’entreprise parvenu à Info241 ce lundi 16 mars, le transporteur national a obtenu le renouvellement de sa certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle de l’IATA) pour la troisième fois consécutive. Si la compagnie bénéficie de ce label de sécurité depuis plusieurs années, c’est la première fois que cette distinction est délivrée sous sa propre marque, FlyGabon, alors que les certificats obtenus en 2020, 2022 et 2024 l’avaient été sous la marque commerciale Afrijet.

Cette reconnaissance internationale est désormais accordée selon la nouvelle méthodologie d’audit RBA (Risk Based Assessment), faisant de FlyGabon la première compagnie d’Afrique centrale à prolonger sa certification avec cette approche fondée sur le risque. Ce programme constitue la référence mondiale en matière de sécurité opérationnelle, évaluant la conformité des transporteurs à des standards internationaux stricts. Pour les passagers, ce label garantit que les opérations de la compagnie sont contrôlées selon les mêmes exigences que celles des plus grandes compagnies aériennes internationales.

Cette certification marque ainsi une étape déterminante dans la consolidation de l’image de FlyGabon et dans la structuration du secteur aérien gabonais. Elle atteste de la fiabilité et de la protection offertes par la compagnie, tout en renforçant sa crédibilité sur l’échiquier du transport aérien régional et international. Les voyageurs souhaitant obtenir plus d’informations peuvent consulter le site internet de la compagnie ou contacter le service client au 011 44 40 15.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève