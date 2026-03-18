Entreprenariat numérique : le Gabon 126e mondial mais patron en Afrique centrale, selon le VIGS

Le Vienna Institute for Global Studies (VIGS) a récemment rendu public son rapport mondial sur l’indice de l’écosystème de l’entrepreneuriat numérique (DEE Index), évaluant la situation de 170 pays. Dans ce vaste panorama de l’économie connectée publié en décembre 2025, le Gabon se positionne à la 126e place mondiale avec un score global de 18,2 sur 100. Ce classement dresse le portrait d’une nation aux fondations techniques perfectibles à l’échelle internationale, mais qui affirme une domination incontestée dans sa sous-région. « L’économie numérique mondiale se trouve aujourd’hui à un tournant », souligne d’ailleurs le document pour alerter sur l’urgence des réformes à entreprendre.

À l’échelle planétaire, le palmarès reste écrasé par les puissances occidentales et asiatiques, les États-Unis trônant au sommet avec un score de 87,9. Ils sont talonnés par le Danemark et le Royaume-Uni, qui affichent tous deux 84,8 points. L’étude révèle que si les infrastructures technologiques mondiales progressent rapidement, la capacité à transformer cette base en une véritable dynamique de startups demeure le principal goulot d’étranglement. Le pilier de l’entrepreneuriat technologique n’a ainsi connu qu’une croissance annuelle modeste de 3,53 % à l’échelle mondiale.

Le paradoxe de la croissance africaine

Le continent africain illustre parfaitement ces disparités structurelles qui freinent l’innovation. L’Afrique subsaharienne enregistre le score absolu le plus faible du globe, son indice n’étant passé que de 9,7 en 2017 à 13,8 en 2022. Paradoxalement, cette même zone géographique affiche la croissance relative la plus spectaculaire du monde. Elle a en effet bondi de 42,27 % sur cette période de cinq ans, démontrant une formidable capacité d’adaptation.

Comparatif des écosystèmes (leaders mondiaux et africains) Score DEE (sur 100) 1er - États-Unis 87,9 2e - Danemark 84,8 59e - Afrique du Sud 43,4 60e - Maurice 42,5 118e - Sénégal 20,0

Cette dynamique de rattrapage fulgurante ne doit rien au hasard et s’appuie sur des fondamentaux techniques. Elle s’explique essentiellement par des bonds monumentaux en matière de confidentialité numérique, un indicateur qui a explosé de 235 % dans la région. Parallèlement, la sécurité numérique a connu une hausse de 146 %, prouvant que les États africains prennent conscience des enjeux liés à la protection des données. Ces prérequis sont d’ailleurs indispensables pour instaurer un climat de confiance en ligne.

Un leadership sous-régional assumé

Dans ce contexte continental en pleine mutation, le Gabon reste logiquement distancé par les grandes locomotives technologiques africaines. L’Afrique du Sud mène la danse à la 59e place mondiale, juste devant l’île Maurice. Le pays se place également derrière des nations ouest-africaines de référence comme le Sénégal et le Nigeria (122e). Il parvient néanmoins à faire la course en tête devant des économies majeures comme la Côte d’Ivoire, reléguée au 127e rang avec 16,6 points.

Classement sous-régional (Afrique centrale) Score DEE (sur 100) 126e - Gabon 18,2 135e - Cameroun 15,0 159e - Congo 7,3 162e - République démocratique du Congo 6,5 170e - République centrafricaine 1,9

C’est véritablement au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) que la performance gabonaise prend toute sa dimension stratégique. Dans cet espace communautaire, le Gabon s’impose comme le leader absolu, dominant largement le Cameroun qui doit se contenter de la 135e place avec un score de 15,0. Le fossé se creuse de manière encore plus flagrante avec le Congo (159e avec 7,3), la République démocratique du Congo (162e avec 6,5) et le Tchad (167e avec 5,0).

Des défis structurels à relever

Bien que le pays trône au sommet de la hiérarchie en Afrique centrale, son score absolu rappelle l’ampleur des défis qui entravent encore l’éclosion de son économie connectée. À l’image de la tendance lourde observée sur le continent, l’environnement gabonais s’appuie sur des fondations en consolidation. Ces prérequis techniques peinent toutefois à se muer en un véritable moteur de création de valeur. Le document souligne d’ailleurs que les mécanismes de soutien à l’amorçage des startups accusent un retard critique en Afrique subsaharienne, avec une progression continentale anémique de 10 %.

Pour s’extraire de cette 126e place mondiale, le véritable nerf de la guerre se situera inévitablement du côté de l’accompagnement entrepreneurial et financier. L’enjeu immédiat pour les pouvoirs publics, au cœur d’un Gabon qui n’est plus en transition, consiste donc à densifier les réseaux d’incubateurs et à débloquer l’accès au capital-risque. C’est à ce prix que l’infrastructure technique existante, qui fait aujourd’hui de la nation un champion sous-régional, pourra enfin engendrer de véritables géants technologiques capables de rivaliser sur la scène internationale.