Louer, casser, revendre : le culot de « Balthazar », ce jeune escroc de 23 ans désormais écroué à Port-Gentil

La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, compte depuis ce lundi un escroc en moins en circulation au terme d’une rocambolesque affaire mêlant abus de confiance et tromperie. Au centre de cette escroquerie présumée se trouve un jeune gabonais de 23 ans, Stéphane Nkorouna Nzé Minko, plus connu dans la cité pétrolière sous le pseudonyme de « Balthazar ». Au terme de sa présentation hier devant le parquet de la République de Port-Gentil, le mis en cause a été lourdement sanctionné par un placement sous mandat de dépôt.

La trame de cette affaire débute le 28 février dernier. Ce jour-là, le jeune homme approche un loueur de véhicules de la place pour négocier un contrat de location d’une durée d’un mois. La transaction est conclue pour un montant total de 750 000 francs CFA. Pour sceller l’accord, le client s’engage fermement à verser une première avance de 400 000 francs CFA dans un délai maximum de quatre jours. Une promesse financière qui restera lettre morte.

Un accident de la circulation et une revente éhontée

Face à ce défaut de paiement, le propriétaire du véhicule tente rapidement de joindre son client. Ses multiples appels téléphoniques et messages demeurent sans la moindre réponse. Ce silence persistant éveille de lourds soupçons, qui se transforment en effroi lorsque le loueur découvre que son bien a été sous-loué ou confié à une tierce personne. Pire encore, ce conducteur imprudent est impliqué dans un accident de la circulation, endommageant considérablement la voiture et aggravant de fait le préjudice subi par le véritable propriétaire.

La prison de la ville où séjourne l’indélicat

L’audace du jeune suspect ne s’arrête pourtant pas à cette destruction de bien d’autrui. Dans une manœuvre perçue comme de la fraude pure, il entreprend de mettre le véhicule accidenté en vente sur les réseaux sociaux, se présentant illégalement comme le propriétaire légitime. Alerté par cette annonce, le loueur floué décide de porter l’affaire devant la justice en saisissant immédiatement les agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire de l’Ogooué-Maritime.

Une nuitée impayée et une incarcération immédiate

Les investigations rondement menées par les enquêteurs permettent de localiser et d’interpeller très rapidement le fugitif. Alors que les charges liées au véhicule pèsent déjà lourdement sur ses épaules, l’enquête prend une nouvelle tournure lorsqu’une seconde victime se manifeste. Le responsable d’un établissement hôtelier de Port-Gentil dépose plainte à son tour, accusant le jeune homme d’avoir séjourné plusieurs jours dans ses murs avant de se volatiliser sans régler sa facture, constituant ainsi « un acte assimilable à une filouterie ».

Face à la multiplicité des infractions, au cumul des victimes et au caractère manifestement répétitif de ces agissements délictueux, le ministère public a opté pour la fermeté. À l’issue de son audition ce 16 mars, Stéphane Nkorouna Nzé Minko s’est vu signifier deux mandats de dépôt distincts en l’attente de son procès. Cette affaire rappelle avec acuité la vulnérabilité des prestataires de services face aux comportements déviants et souligne l’urgence de verrouiller les garanties contractuelles lors des transactions privées.