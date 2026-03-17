Panique et cocktail Molotov au lycée technique national Omar Bongo : 21 élèves en garde à vue

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a provoqué une onde de choc dans la capitale gabonaise. Les images, particulièrement violentes, montrent un élève encagoulé lançant un cocktail Molotov à l’intérieur d’une salle de classe du lycée technique national Omar Bongo à Owendo. Selon Crépin Ebe Mba, directeur de la zone académique Estuaire (DZAE) interrogé ce lundi par l’Agence gabonaise de presse (AGP), ces faits d’une gravité inédite se sont déroulés le jeudi 12 mars, aux alentours de 13 heures, déclenchant un vaste mouvement de panique parmi les apprenants présents.

Face à cette attaque, l’administration de l’établissement a immédiatement tenté de circonscrire les tensions et de sécuriser les lieux. Cependant, le climat de violence s’est intensifié dès le lendemain, poussant le proviseur à faire appel en urgence aux forces de police d’intervention (FOPI) pour rétablir l’ordre. L’intervention musclée des forces de l’ordre s’est soldée par l’interpellation de 24 élèves soupçonnés d’être impliqués dans ces troubles. Actuellement, 21 d’entre eux sont maintenus en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire pour les nécessités de l’enquête.

Le fléau de la drogue en milieu scolaire

Derrière cet acte de vandalisme extrême se cache une réalité beaucoup plus sombre qui gangrène le système éducatif. Les autorités académiques pointent du doigt l’influence grandissante des réseaux criminels au sein des campus. « Les vendeurs de stupéfiants considèrent ce cadre scolaire comme un marché potentiel, car la forte concentration d’élèves représente une opportunité pour l’écoulement de drogues » , a expliqué avec amertume Crépin Ebe Mba pour justifier cette escalade de la violence.



Une vidéo de l’incident

L’ampleur démographique de ce pôle éducatif en fait en effet une cible de choix pour les trafiquants en tout genre. Le complexe regroupe à lui seul environ 3 300 élèves pour le lycée technique national Omar Bongo, auxquels s’ajoutent les 1 200 apprenants du lycée technique national de Libreville et les 1 100 étudiants de l’Institut de technologie d’Owendo (ITO). Cette concentration massive de plus de 5 000 jeunes crée un écosystème vulnérable que les criminels cherchent à exploiter à des fins mercantiles.

Des sanctions judiciaires et disciplinaires attendues

Alors que les enquêteurs de la police judiciaire tentent de démêler les responsabilités individuelles de chaque élève arrêté, l’administration scolaire prépare sa propre riposte. Parallèlement aux poursuites pénales qui pourraient découler de cette attaque au cocktail Molotov, la direction de l’établissement n’exclut pas l’ouverture imminente de conseils de discipline. Les auteurs de ces actes devront répondre de leur comportement devant le corps professoral.

Les sanctions académiques envisagées s’annoncent particulièrement sévères, pouvant aller d’une exclusion temporaire à une radiation définitive des effectifs. Cet événement dramatique relance avec acuité le débat sur la sécurisation des établissements scolaires au Gabon, obligeant les pouvoirs publics à repenser les dispositifs de surveillance pour protéger les apprenants des dérives criminelles qui menacent leur avenir.