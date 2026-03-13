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Dialogue social : consensus historique pour les premières élections professionnelles au Gabon

Publié le 13 mars 2026 à 21h39min MàJ : //
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Dialogue social : consensus historique pour les premières élections professionnelles au Gabon
Dialogue social : consensus historique pour les premières élections professionnelles au Gabon © 2026 D.R./Info241

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Les travaux du Comité préparatoire tripartite, chargé de l’organisation des toutes premières élections professionnelles au Gabon, se sont achevés ce 12 mars 2026 à Libreville. Réunissant l’État, les employeurs et les syndicats, cette rencontre a abouti à un consensus majeur sur le mode de scrutin, marquant une rupture avec la « représentativité présumée » au profit d’une légitimité issue des urnes. Cette réforme, impulsée par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à doter le pays d’interlocuteurs sociaux forts et incontestables pour bâtir un « Gabon nouveau ».

Le comité a officiellement opté pour un scrutin indirect, reposant sur l’élection préalable des délégués du personnel dans les secteurs public et privé. Ce mécanisme est conçu pour garantir une base démocratique à tous les échelons de la pyramide syndicale, des syndicats de base jusqu’aux grandes confédérations nationales. Les ministres Jacqueline Bignoumba (Travail) et Laurence Ndong (Fonction publique), qui ont reçu le rapport final, ont salué cet accord qui doit désormais servir de socle au futur protocole d’accord préélectoral.

L’enjeu de ce processus dépasse la simple technique électorale ; il s’agit de restaurer la démocratie sociale gabonaise en substituant le libre choix des travailleurs aux anciennes pratiques de reconnaissance administrative. En finalisant le cadre réglementaire et organisationnel de ce scrutin, le Comité préparatoire tripartite assure la transparence nécessaire à la crédibilité du dialogue social. Pour le gouvernement, cette étape est déterminante pour structurer des relations professionnelles fondées sur la justice sociale et la transparence au sein de l’administration et des entreprises privées.

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