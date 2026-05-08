Élections professionnelles 2026 : Face aux ratés du 28 avril, rattrapage et 2e tour prévus le 13 mai

Le processus électoral visant à déterminer la représentativité syndicale au sein des secteurs public et privé joue les prolongations au Gabon dans un climat de plus en plus délétère. Par un communiqué daté de ce jeudi 7 mai parvenu à Info241, le président de la Commission nationale des élections professionnelles (CNEP), Alain Jules Monangzé, a annoncé la tenue imminente de nouvelles opérations de vote. Celles-ci font suite au premier tour controversé qui s’est déroulé le 28 avril dernier sur l’ensemble du territoire national.

Afin de clore cette séquence électorale, l’institution a fixé la date du mercredi 13 mai pour l’organisation formelle d’un second tour de scrutin ainsi que des reprises de vote. Cette session de repêchage concerne les entreprises souffrant d’une absence de quorum, les établissements marqués par une carence de candidatures, mais également les structures où le scrutin n’a pas pu se tenir en raison de cas de force majeure, d’incidents techniques ou d’irrégularités dûment constatées par la commission.

Les conditions strictes de cette nouvelle échéance

Cette décision souveraine de la CNEP s’appuie sur le respect scrupuleux des textes régissant la représentativité syndicale en République gabonaise. Ce second tour de repêchage concerne en premier lieu les entreprises souffrant d’une absence de quorum, c’est-à-dire celles où le nombre de suffrages valablement exprimés a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits lors du premier tour. Il est également ouvert dans les établissements où aucune organisation syndicale n’a présenté de liste, actant de fait une carence de candidatures.

Ce qu’il faut retenir :

Acteur / Entité Décision ou Position Motifs et Revendications Avertissements et Menaces CNEP (Alain Jules Monangzé) Second tour et reprises de vote fixés au 13 mai. Absence de quorum, carence de candidatures, cas de force majeure, incidents techniques ou irrégularités constatées. Volonté d’imposer un recadrage administratif strict pour clore la séquence électorale. Fetrag (Jocelyn Louis Ngoma) Dénonciation de l’inertie dans la publication des résultats. Incompréhension face au retard de proclamation alors que le vote du 28 avril s’est déroulé sans incident majeur. Le syndicat craint ouvertement que « les vrais résultats soient manipulés ». SYGE-V Exigence de l’organisation immédiate du vote dans le primaire. Colère face à l’exclusion des enseignants du préprimaire et du primaire lors du premier tour, contrairement à la loi. Menace brandie d’une « cessation des activités pédagogiques sur toute l’étendue du territoire ».

Outre le second tour, la commission a validé la réorganisation intégrale des opérations de vote dans plusieurs entités administratives et privées. Cette mesure corrective s’applique aux structures où le scrutin n’a pas pu se tenir en raison de cas de force majeure ou d’incidents techniques ayant entravé l’ouverture des bureaux de vote. Les entreprises ayant subi un défaut d’acheminement du matériel électoral dans les délais prescrits, ainsi que celles dont le premier tour a été purement et simplement annulé pour des irrégularités dûment constatées, sont également appelées à retourner aux urnes.

Des lenteurs sources de suspicions pour la Fetrag

Si la CNEP tente de recadrer le processus par cette démarche administrative, elle se heurte à une gronde syndicale grandissante sur le terrain. À peine le vote du 28 avril terminé, des voix discordantes se sont élevées pour fustiger la qualité organisationnelle des opérations. La Fédération des travailleurs du Gabon (Fetrag) est montée au créneau lors d’une conférence de presse animée le lundi 4 mai à Libreville, pointant directement du doigt les défaillances de l’institution électorale.

Le secrétaire général de cette fédération syndicale, Jocelyn Louis Ngoma, a particulièrement dénoncé l’inertie de la CNEP concernant la proclamation des résultats. S’il reconnaît que « le déroulement du vote n’a souffert d’aucune contestation majeure », il estime en revanche que « le retard dans la publication des résultats ne peut être justifié ». Face à ce silence prolongé, le leader syndical n’a pas caché ses profondes appréhensions : « Il suscite le doute sur la capacité de la commission à assumer ses responsabilités et nous craignons que les vrais résultats soient manipulés ».

L’ultimatum du SYGE-V face à l’exclusion du primaire

Les récriminations ne s’arrêtent pas aux seuls retards de publication. Le Syndicat des gardiens de l’école pour la vérité (SYGE-V) a également fait entendre sa colère, dénonçant avec « gravité » le déroulement partiel de ces élections dans le secteur vital de l’éducation. Cette organisation s’insurge vivement contre l’exclusion jugée incompréhensible des enseignants du préprimaire et du primaire lors du premier tour.

Les membres du SYGE-V rappellent fermement que la loi prévoit un vote pour les premier et second degrés, regrettant avec amertume que seul le second degré ait été finalement appelé aux urnes. Face à cette situation, ils exigent l’organisation immédiate du vote dans tous les établissements du préprimaire et primaire. Le cas échéant, le syndicat avertit qu’il se réserve le droit de décréter « la cessation des activités pédagogiques sur toute l’étendue du territoire dans les prochains jours », faisant planer le spectre d’une paralysie imminente du système éducatif.