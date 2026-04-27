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Méga marché de la Centrale d’achat du Gabon : L’OGC dénonce un choix de produits trop restreint

Publié le 27 avril 2026 à 17h06min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
Economie
Méga marché de la Centrale d’achat du Gabon : L’OGC dénonce un choix de produits trop restreint
Méga marché de la Centrale d’achat du Gabon : L’OGC dénonce un choix de produits trop restreint © 2026 D.R./Info241
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L’initiative devait soulager le panier de la ménagère, mais elle laisse un goût d’inachevé aux défenseurs des droits des consommateurs. Le président de l’Organisation gabonaise des consommateurs (OGC), Ibrahim Tsendjet Mboulou, a dressé un bilan pour le moins mitigé du méga marché organisé ce samedi 25 avril par la Centrale d’achat du Gabon. Relayé par l’Agence gabonaise de presse, le leader syndical a particulièrement pointé du doigt les limites de l’offre proposée aux ménages.

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Une diversité alimentaire aux abonnés absents

Si l’ouverture de cet espace de vente à prix réduits a suscité un réel engouement, les étals n’ont pas totalement tenu leurs promesses en matière de diversité. Pour Ibrahim Tsendjet Mboulou, le constat sur le terrain est sans appel concernant les denrées de première nécessité. « Ce que nous avons remarqué, c’est qu’il n’y a qu’une gamme de sardines, de lait, de spaghettis, par exemple. Il n’y a pas vraiment de choix », a-t-il déploré, soulignant l’impossibilité pour les clients de faire jouer la concurrence entre différentes marques.

Le président de l’OGC samedi sur les lieux

Ce manque de profondeur de gamme s’étend également au rayon des viandes et des produits surgelés, un segment pourtant très prisé par les familles. Le président de l’OGC a relevé avec regret l’absence flagrante de plusieurs denrées de grande consommation. « En ce qui concerne les produits frais, nous n’avons pas retrouvé des produits tels que le ragoût, la queue de bœuf et bien d’autres », a-t-il fermement souligné.

Repenser l’accessibilité pour les prochaines éditions

Face à ces manquements qui réduisent l’impact réel de cette initiative contre la vie chère, l’Organisation gabonaise des consommateurs ne s’est pas contentée d’établir un diagnostic. Ibrahim Tsendjet Mboulou a formellement invité les dirigeants de la Centrale d’achat du Gabon à revoir leur copie pour les futures éditions, en les exhortant à élargir significativement la gamme des produits proposés à la vente.

Le ministre de l’Economie visitant un stand de produits en vente

Enfin, l’autre point d’achoppement soulevé concerne la logistique et l’emplacement même de cet événement commercial. Pour que ces opérations de vente répondent véritablement aux besoins des couches de la population les plus vulnérables, le leader de l’OGC suggère de les organiser dorénavant dans des zones beaucoup plus accessibles. Une réorganisation stratégique qui apparaît aujourd’hui indispensable pour garantir le succès populaire et économique de cette mesure d’accompagnement social.

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