Gabon : La marche des candidats recalés à la Fegafoot empêchée par les forces de l’ordre

La marche prévue le vendredi 3 avril à Libreville par le Collectif pour le salut du football gabonais (CSFG) n’a pas eu lieu. Initiée par des candidats dont les dossiers ont été rejetés par la commission électorale de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), cette manifestation visait à contester le processus électoral en cours, qui maintient le président sortant, Pierre Alain Mounguengui, comme unique candidat. Les forces de police ont empêché le rassemblement, justifiant leur intervention par l’absence d’une autorisation administrative formelle. De leur côté, les organisateurs ont soutenu que le silence de l’administration suite à leur demande de manifestation valait accord légal.

Afin d’éviter tout heurt avec les agents des forces de l’ordre, les initiateurs de la mobilisation, se déclarant « légalistes », ont demandé aux participants de se disperser. Lors d’un échange avec la presse, lAxel Nguema Edou, l’un des candidats recalés, a dénoncé les « manigances » et les « situations occultes » qui marquent, selon lui, l’organisation de cette élection. Il a critiqué un processus qu’il estime verrouillé par l’équipe sortante et a souligné la nécessité de réformer une fédération qu’il qualifie de « désuète ».

À la suite de cette annulation sur le terrain, le CSFG a annoncé réorienter ses actions vers des recours institutionnels. Le collectif prévoit de solliciter l’intervention du ministre en charge des Sports pour examiner la régularité du processus électoral. Affirmant vouloir recourir à « tous les moyens légaux » pour bloquer la tenue de l’assemblée élective prévue à Mouila, dans la province de la Ngounié, Axel Nguema Edou a conclu : « Il n’y aura pas d’élections ».