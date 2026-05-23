Gabon : Oligui Nguema veut plafonner les salaires des DG qui grèvent le budget de l’Etat

Le Conseil des ministres du 22 mai a ouvert un nouveau front dans la maîtrise des dépenses publiques : le plafonnement des rémunérations des dirigeants des établissements publics, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte. Dans un contexte de révision à la baisse du budget de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé au ministre de l’Économie de préparer, « dans les meilleurs délais », un nouveau cadre juridique destiné à encadrer ces rémunérations. L’objectif affiché est clair : réduire l’expansion d’un poste de charges jugé trop lourd pour les finances publiques.

Cette instruction s’inscrit dans la même logique que le projet de loi de finances rectificative 2026, examiné lors du même Conseil. Le communiqué indique que les dépenses de personnel de l’État doivent s’établir à 958,6 milliards de francs CFA, en léger recul de 1,1 milliard par rapport à la prévision initiale. Cette baisse est attribuée aux efforts de maîtrise de la masse salariale, notamment à travers l’assainissement du fichier des agents publics. Le plafonnement annoncé dans le parapublic apparaît donc comme une extension de cet effort de discipline budgétaire.

Établissements publics, sociétés d’État et sociétés mixtes visés

La mesure ne concerne pas l’ensemble des fonctionnaires, mais vise spécifiquement les dirigeants des établissements publics, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte. Ces structures, souvent financées ou soutenues par l’État, occupent une place stratégique dans l’exécution des politiques publiques. Mais elles sont aussi régulièrement pointées pour leur coût de fonctionnement, leurs charges salariales élevées et leur rendement parfois insuffisant.

Structure visée Responsables concernés Objectif du plafonnement Établissements publics Dirigeants et hauts responsables Réduire les charges salariales supportées par l’État Sociétés d’État Dirigeants exécutifs Rationaliser la dépense publique Sociétés d’économie mixte Dirigeants des entités à participation publique Encadrer les rémunérations dans les structures liées à l’État

Le communiqué final parle d’un poste dont « l’expansivité » contribue à alourdir les charges salariales supportées par l’État. La formule est importante : elle suggère que certaines rémunérations dans le parapublic ont progressé sans cadre suffisamment rigoureux. En demandant un texte juridique, le président veut transformer une orientation politique en norme opposable, capable de fixer des limites claires aux rémunérations des dirigeants concernés.

Une mesure liée au dégraissage budgétaire

Cette annonce intervient alors que le gouvernement assume un fort ajustement budgétaire. Le PLFR 2026 ramène le budget de l’État à 5 495,2 milliards de francs CFA, contre 6 358,2 milliards dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 862,9 milliards. Les dépenses de l’État sont, elles aussi, revues à la baisse, passant de 5 994,3 milliards à 5 180,0 milliards de francs CFA. Dans ce contexte, la maîtrise des rémunérations du parapublic devient un signal politique fort : l’effort demandé ne doit pas porter uniquement sur les investissements ou les administrations classiques.

Le message envoyé aux dirigeants des structures publiques est donc double. D’une part, l’État veut réduire les dépenses jugées excessives ou insuffisamment justifiées. D’autre part, il veut restaurer une forme d’équité dans la gestion des ressources publiques, à un moment où plusieurs secteurs prioritaires — eau, énergie, routes, santé, éducation, numérique — doivent continuer à être financés malgré la contraction budgétaire. Le plafonnement des salaires devient ainsi un instrument de rigueur, mais aussi de redevabilité.

Un cadre juridique attendu « dans les meilleurs délais »

Le chef de l’État n’a pas seulement évoqué le principe du plafonnement. Il a demandé au ministre de l’Économie de mettre en place un « nouveau cadre juridique ». Cette précision indique que la mesure devra être formalisée par un texte, probablement réglementaire ou législatif selon l’architecture retenue par le gouvernement. Elle pourrait fixer des seuils, des critères de rémunération, des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas de dépassement.

Point encore à préciser Enjeu Montants plafonds Déterminer le niveau maximal autorisé selon les fonctions Périmètre exact Identifier toutes les entités publiques et parapubliques concernées Éléments de rémunération inclus Savoir si primes, avantages et jetons seront plafonnés Organe de contrôle Garantir l’application effective du dispositif Sanctions éventuelles Éviter que le plafonnement reste symbolique

Le communiqué ne donne toutefois pas encore le barème envisagé, ni les montants plafonds, ni la liste des entités concernées. Il ne précise pas non plus si le plafonnement portera uniquement sur les salaires fixes ou s’il intégrera les primes, avantages en nature, jetons de présence et autres compléments de rémunération. Ces points seront déterminants pour mesurer la portée réelle de la réforme.

La gouvernance du parapublic sous pression

Cette instruction prolonge les mises en garde déjà adressées par Brice Clotaire Oligui Nguema au secteur parapublic lors du Conseil des ministres du 30 avril. Le chef de l’État avait alors demandé des contrats pluriannuels de performance pour les établissements publics, sociétés d’État et sociétés d’économie mixte, tout en rappelant l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et la présidence de conseils d’administration. Le plafonnement des rémunérations s’inscrit donc dans une même séquence : clarifier, contrôler et responsabiliser.

La réforme pourrait avoir un effet direct sur la gouvernance de ces entités. En liant les rémunérations à un cadre juridique plus strict, l’exécutif entend limiter les dérives, réduire les charges excessives et replacer la performance au cœur de la gestion publique. Mais son efficacité dépendra de la transparence du futur dispositif, de la publication éventuelle des grilles de rémunération et de la capacité de l’État à contrôler réellement les structures placées dans son périmètre.