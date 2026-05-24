Gabon : Oligui Nguema promet la guerre à l’enrichissement illicite des cadres publics et politiciens

L’enrichissement illicite sera-t-il logé un jour dans les oubliettes au Gabon ? Le Conseil des ministres du 22 mai 2026 a validé un projet de loi qui touche à l’un des sujets les plus sensibles de la gouvernance publique : la déclaration de biens et la lutte contre l’enrichissement illicite. Porté par le ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions, Jean François Ndong Obiang, le texte modifie certaines dispositions de la loi n° 002/2003 du 17 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise. Il intervient dans un contexte où Brice Clotaire Oligui Nguema veut faire de la redevabilité, de la probité et de la discipline administrative des marqueurs de son « an 2 » des résultats.

Selon le communiqué final de ce conseil des ministres parvenu à Info241, ce projet de loi est pris en application de l’article 99 de la Constitution et porte notamment sur la modification des articles 5, 6, 8, 17 et 19 du dispositif existant. L’objectif affiché est de « combler les carences observées » dans l’application de la législation actuelle. Autrement dit, l’exécutif reconnaît que le cadre juridique en vigueur, bien qu’ancien, présentait encore des failles dans son effectivité, ses délais et sa capacité à sanctionner les manquements.

Des délais de déclaration appelés à être réduits

La première évolution annoncée concerne les délais de déclaration des biens. Le texte vise à réduire ces délais pour les agents nouvellement intégrés dans l’administration et pour ceux faisant l’objet d’une nomination à une fonction. Cette précision est importante : elle cible les moments où les risques de dissimulation, d’omission ou de retard stratégique peuvent apparaître.

Point visé par la réforme Situation ciblée Objectif recherché Délais de déclaration Agents nouvellement intégrés ou nommés Réduire les marges de retard et d’évitement Déclaration de candidature Ensemble des élections politiques Harmoniser les obligations Non-déclaration de biens Manquement à une obligation légale Renforcer la répression Articles modifiés Articles 5, 6, 8, 17 et 19 Corriger les carences du dispositif

En resserrant le calendrier, le gouvernement veut éviter que la déclaration de biens ne soit repoussée, contournée ou traitée comme une simple formalité administrative. L’idée est de rendre l’obligation plus immédiate, donc plus contrôlable. Dans une administration où les nominations ouvrent parfois l’accès à des responsabilités, à des budgets, à des marchés ou à des pouvoirs de décision, la déclaration patrimoniale devient un outil de traçabilité.

Les candidats aux élections également concernés

Le projet de loi veut également harmoniser les conditions de déclaration de candidature à l’ensemble des élections politiques. Cette orientation élargit le sujet au-delà de la seule administration. Elle signifie que l’exigence de transparence patrimoniale doit aussi accompagner l’entrée en compétition électorale, quel que soit le scrutin concerné.

Cette disposition peut avoir une portée politique forte. Elle place les candidats face à une obligation de cohérence entre ambition publique et transparence personnelle. Dans un pays engagé dans une refondation institutionnelle, l’exécutif entend ainsi éviter que la déclaration de biens ne s’applique de manière fragmentée, variable ou incomplète selon les niveaux d’élection.

La non-déclaration plus sévèrement réprimée

Le troisième axe est celui de la sanction. Le communiqué indique que le texte vise à « renforcer la répression des infractions relatives à la non-déclaration des biens ». Cette formulation marque un durcissement : l’État ne veut plus seulement rappeler l’obligation, mais rendre plus coûteux le fait de s’y soustraire.

L’efficacité de la réforme dépendra toutefois de son application concrète. Une déclaration de biens n’a de valeur que si elle est déposée dans les délais, vérifiée, exploitée et, le cas échéant, comparée à l’évolution du patrimoine des personnes concernées. Sans contrôle rigoureux, la réforme pourrait rester déclarative. Avec un mécanisme sérieux de suivi, elle peut devenir un outil central de lutte contre l’enrichissement illicite.

Un signal politique envoyé aux hauts responsables

Cette réforme s’inscrit dans une séquence plus large de moralisation de la vie publique. Lors du même Conseil, le chef de l’État a aussi demandé de poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses, de mobilisation des recettes et de réforme de l’État. Il a notamment insisté sur la nécessité de traduire fidèlement les recommandations du Dialogue national inclusif dans les textes de refondation de l’État gabonais.

Public concerné Obligation mise en avant Enjeu politique Agents publics nouvellement intégrés Déclaration rapide des biens Prévenir les enrichissements non justifiés dès l’entrée dans la fonction Personnes nommées à une fonction Déclaration patrimoniale encadrée Associer nomination et redevabilité Candidats aux élections politiques Conditions harmonisées de déclaration Renforcer la transparence de la compétition électorale Responsables soumis à contrôle Respect strict de l’obligation Éviter les échappatoires et les retards

La déclaration de biens apparaît donc comme une pièce d’un dispositif plus large. Elle complète les mises en garde contre les dérives dans l’administration, les appels à la performance publique et les efforts de maîtrise du train de vie de l’État. Le message envoyé aux responsables publics est limpide : l’exercice d’une fonction publique ou élective devra s’accompagner d’une exigence accrue de transparence.

Une réforme attendue sur ses moyens de contrôle

Le projet présenté en Conseil des ministres pose une intention claire : fermer les brèches de l’ancien système. Mais plusieurs questions restent ouvertes. Qui contrôlera effectivement les déclarations ? Les données seront-elles vérifiées ou simplement enregistrées ? Les sanctions seront-elles automatiques en cas de non-déclaration ? Les déclarations seront-elles rendues publiques, partiellement publiques ou strictement confidentielles ?

Ces réponses détermineront la portée réelle du texte. Le durcissement des délais et des sanctions peut changer les pratiques, à condition que les institutions chargées du contrôle disposent des moyens humains, juridiques et techniques nécessaires. Pour le gouvernement, l’enjeu est désormais de transformer cette réforme en instrument crédible de prévention, et non en formalité supplémentaire dans un appareil administratif déjà lourd.