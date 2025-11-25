Municipale à Port-Gentil : Houangni Ambouroue contraint à faire oublier son élection à main levée

L’élection du maire de Port-Gentil, remportée le 8 novembre par Pascal Houangni Ambouroue, a été officiellement annulée après le tollé provoqué par un vote à main levée, en violation flagrante du Code électoral. Ce scrutin, organisé en dehors de toute procédure réglementaire, constituait un camouflet pour cet ancien cadre du PDG passé à l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti présidentiel de Brice Clotaire Oligui Nguema. Malgré cette annulation, l’issue du nouveau vote prévu ce vendredi 28 novembre ne fait guère de doute : le candidat de l’UDB reste le seul en lice et bénéficie d’un soutien écrasant parmi les conseillers municipaux.

Tout est parti d’une requête datée du 14 novembre et adressée au gouverneur de l’Ogooué-Maritime par Jean-Philippe Douckagha, conseiller municipal… lui-même membre de l’UDB. Ce dernier estimait que l’élection du 8 novembre contrevenait aux obligations légales, rappelant que la loi organique n°001/2014, réaffirmée par celle du 19 janvier 2025, impose un scrutin « secret et uninominal » pour l’élection du maire. Or, le 8 novembre, 68 des 73 conseillers municipaux présents avaient procédé à un vote à main levée pour désigner Pascal Houangni Ambouroue, rendant l’élection juridiquement illégale.

Le vote à main levée du 8 novembre

La requête a été jugée recevable, poussant le ministère de l’Intérieur à publier, ce 25 novembre, l’arrêté n°077/MISD convoquant à nouveau le conseil municipal pour un scrutin conforme à la loi. Le texte fixe clairement la date de reprise au vendredi 28 novembre 2025 et précise, afin d’éviter tout nouveau dérapage, que « le scrutin se déroulera à bulletin secret, au sein de la mairie centrale ». Une manière pour l’administration de rappeler que la légalité de la procédure prime sur le contexte politique, même lorsque l’issue du vote ne souffre aucune incertitude.

Si l’annulation permet de rétablir la stricte conformité au cadre légal, elle ne devrait pas modifier l’issue du vote. Les 73 conseillers municipaux de Port-Gentil, dont la majorité avait déjà exprimé un soutien massif au candidat de l’UDB, devraient de nouveau porter Pascal Houangni Ambouroue à la tête de la capitale économique du pays. Une répétition nécessaire, destinée à légitimer pleinement un mandat qui avait débuté sous la polémique.