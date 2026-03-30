Gabon : La 14e législature boucle la mise en place des dirigeants de ses 8 commissions permanentes
Le travail parlementaire de la 14e législature de l’Assemblée nationale du Gabon entre enfin dans sa phase active. Trois semaines environ après l’ouverture solennelle de sa première session ordinaire, l’Assemblée nationale est désormais pleinement opérationnelle. Ce lundi 30 mars, l’institution a parachevé la mise en place des bureaux de ses huit commissions générales permanentes, véritables chevilles ouvrières de l’activité législative au palais Léon Mba.
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Cette structuration stratégique s’est déroulée en deux étapes décisives, dans un climat politique empreint de sérénité et de consensus. Jeudi dernier, sous la houlette du premier vice-président, Éloi Nzondo, agissant en lieu et place du président Michel Régis Onanga Ndiaye, les députés avaient d’abord procédé à l’élection des présidents de ces organes. Ce n’est que ce lundi, après d’intenses tractations, que la composition intégrale des bureaux, incluant les vice-présidents et les différents rapporteurs, a été définitivement actée.
L’hégémonie incontestée du parti présidentiel
L’analyse minutieuse de la composition de ces bureaux révèle une mainmise évidente de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB). Fort de son poids numérique dans l’hémicycle, le parti présidentiel s’adjuge la part du lion avec 24 postes sur les 36 que comptent l’ensemble des bureaux. Plus révélateur encore, l’UDB rafle cinq des huit présidences de commissions (Lois, Aménagement, Planification, Environnement et Communication). Cette suprématie absolue lui garantit un contrôle total sur l’agenda législatif et l’orientation des réformes phares du gouvernement.
Les députés ce matin
Face au rouleau compresseur de la majorité, le Parti démocratique gabonais (PDG) démontre une résilience politique remarquable. S’il ne récolte que cinq sièges au total dans ces bureaux, l’ancien parti au pouvoir réussit le tour de force de conserver deux présidences hautement stratégiques : la commission des Finances, confiée à Nicole Jeanine Lydie Roboty, et celle des Affaires étrangères et de la Défense, pilotée par Blaise Louembé. Une répartition qui témoigne de l’expérience parlementaire encore indispensable des cadres du PDG dans les rouages financiers et diplomatiques de l’État.
L’inclusion calculée du Front patriotique et de l’UFRI
Dans cette architecture taillée pour l’UDB, une place mesurée a tout de même été ménagée pour les deux autres forces politiques de la chambre basse, afin de respecter le principe de représentativité des quatre groupes parlementaires. Le Front patriotique (FP) tire son épingle du jeu en décrochant trois postes, dont la présidence très convoitée de la commission de la Santé et de l’Éducation, qui revient à Albertine Maganga Moussavou.
L’Union des forces de la République (UFRI), quant à elle, doit se contenter d’un rôle d’appoint. Avec quatre représentants placés stratégiquement, la formation politique se limite à une vice-présidence et trois postes de rapporteurs. Avec des équipes dirigeantes ainsi réparties et désormais à pied d’œuvre, les députés peuvent s’attaquer à l’examen des projets de loi. La concrétisation de ce dispositif statutaire ouvre la voie à un contrôle rigoureux de l’action gouvernementale, pour répondre aux attentes de redevabilité formulées par les populations.
Composition détaillée des bureaux des commissions permanentes :
Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Président
|Brice Constant Paillat
|UDB
|1er vice-président
|Richard Mamiaka
|UDB
|2e vice-président
|Aggée Mouroundzi Mayake
|FP
|1er rapporteur
|Alexis N’nang Ntseme
|UDB
|2e rapporteur
|Abdul-Rabman Youma
|PDG
|3e rapporteur
|Judicaël Hermann Ndo Ebmaba
|UDB
Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l’intégration régionale
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Président
|Blaise Louembé
|PDG
|Vice-président
|Paul Ngome Ayong
|UDB
|1er rapporteur
|Sandria Armelle Yembi Yembi (ép. Doumalewa)
|UDB
|2e rapporteur
|Augustin Lobelle Yembi
|UFRI
Commission de l’aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Président
|Séraphin Akure Davain
|UDB
|Vice-présidente
|Madeleine Rogombé (ép. Berre)
|PDG
|1er rapporteur
|Olivia Prisque Nongou Moundounga
|UDB
|2e rapporteur
|Stéphane Aliwa Mba
|UDB
Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Présidente
|Nicole Jeanine Lydie Roboty (ép. Mbou)
|PDG
|1er vice-président
|Jean Anicet Engo Lingombe
|UDB
|2e vice-présidente
|Justine Judith Lekogho
|UDB
|1er rapporteur
|Cyriaque Moukoundzi
|UDB
|2e rapporteur
|Charles Oliva Mondjo
|UFRI
|3e rapporteur
|Eddy Mario Moubamou Mounanga Bounda
|UDB
Commission de la planification, des affaires économiques, de la production et du développement
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Présidente
|Chantal Myboto (ép. Gondjout)
|UDB
|Vice-président
|Guy Roger Ekazama
|UDB
|1er rapporteur
|Albert Olong Ndong
|UDB
|2e rapporteur
|Blandine Nziengui
|PDG
Commission de la santé, de l’éducation, des affaires sociales et culturelles
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Présidente
|Albertine Maganga Moussavou
|FP
|Vice-président
|Adrien Mougougou
|UDB
|1er rapporteur
|Dorland Chancely Olengue
|UDB
|2e rapporteur
|Amour Claudel Makela
|UDB
Commission de l’environnement, du climat, de la protection de la nature et du développement durable
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Président
|Constant Bekale Be Nze
|UDB
|Vice-présidente
|Odette Polo (ép. Panzou)
|UDB
|1er rapporteur
|Narcisse Obiang Ondo
|UDB
|2e rapporteur
|Estevil Bouya
|FP
Commission de la communication, de l’innovation, de l’information et des technologies numériques
|Fonction
|Noms et prénoms
|Groupe parlementaire
|Président
|Jean Claver Lendoye
|UDB
|Vice-président
|James David Nkoma Lawson
|UFRI
|1er rapporteur
|Kevin Eric Edzang Ndong
|UDB
|2e rapporteur
|Elie Wilfrid Boulingui
|UFRI
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