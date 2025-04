Présidentielle 2025 : les mandataires financiers des candidats à l’école de la rigueur comptable

À moins d’une semaine du scrutin présidentiel gabonais du 12 avril, les candidats affûtent leurs arguments… et leurs comptes. Ce vendredi 4 avril, les mandataires financiers des prétendants à la magistrature suprême ont été conviés à une session d’information capitale, présidée par Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, par ailleurs président de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER).

Lire aussi >>> Présidentielle 2025 : L’Intérieur convoque les candidats sur leurs comptes de campagne L’objectif de cette rencontre : rappeler à l’ordre les représentants financiers des candidats sur les règles strictes qui encadrent désormais les dépenses électorales. Il s’agissait d’une véritable séance de pédagogie républicaine, destinée à outiller les mandataires sur les principes fondamentaux de la gestion des finances de campagne. Une étape essentielle pour prévenir les dérives et garantir une compétition électorale équitable. Une exigence électorale Le ministre de l’Intérieur a martelé que cette démarche s’inscrit dans le cadre des articles 104 à 111 du Code électoral, lequel exige des candidats le respect strict du plafonnement des dépenses et la présentation rigoureuse des comptes de campagne. Exit les approximations et les dépenses occultes : la transparence devient désormais une obligation légale, non un simple vœu pieux. Photo de famille Pour renforcer cette initiative, la Cour des comptes est venue en renfort. Son Premier Président, Alain Christian Iyangui, a dirigé une communication structurée en six axes, détaillant les obligations des candidats et de leurs mandataires en matière de transparence financière. Le message était clair : les écarts ne seront pas tolérés, et les contrôles seront méticuleux. La rigueur de mise En guise de conclusion, chaque mandataire s’est vu remettre un formulaire de déclaration de comptes de campagne, à remplir et déposer auprès de la Cour des comptes au plus tard la semaine prochaine. Un compte à rebours administratif est donc enclenché, ajoutant à la pression déjà intense d’une campagne présidentielle cruciale. Une vue des mandataires des 8 candidats Dans ce contexte tendu, cette réunion apparaît comme un signal fort : l’État entend encadrer de près le financement des campagnes et imposer une gouvernance électorale fondée sur la rigueur, la transparence et la responsabilité. Reste à savoir si tous les candidats joueront le jeu… ou s’ils tenteront, comme souvent, de contourner les règles du jeu démocratique.