Gabon : Coup d’envoi des épreuves pratiques du CEPE 2026 pour près de 50 000 candidats

Le marathon des examens de fin d’année a officiellement débuté au Gabon. Ce lundi 27 avril marque le lancement des épreuves pratiques, sportives et culturelles du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) dans le Grand Libreville comme à l’intérieur du pays. Pour les 49 508 candidats répartis dans les centres retenus par la direction des examens et concours, cette étape cruciale vient consacrer plusieurs années d’apprentissage scolaire.

Pour constater le démarrage effectif de ces évaluations, le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a effectué une descente sur le terrain dans la commune d’Owendo. La délégation gouvernementale s’est notamment déployée à l’école publique d’Agoungou ainsi qu’au complexe scolaire d’Igoumié, afin de s’assurer de la bonne mise en place du dispositif organisationnel dans ces centres d’examen.

Créativité artistique et valorisation du terroir

Comme le veut la tradition, la journée a débuté par la présentation des objets d’art, un temps fort à la fois culturel et pédagogique. Chaque candidat expose une œuvre personnelle, reflet de sa créativité, de son imagination et des compétences acquises. Les élèves, particulièrement engagés et déterminés, ont donné le meilleur d’eux-mêmes à travers des prestations variées incluant des chants, de la poésie et de multiples expressions artistiques.

Une vue des activités de cette journée

Cette appropriation du patrimoine a été vivement saluée par la tutelle. « Nous constatons, au niveau des objets d’art, beaucoup d’imagination de la part des enfants, avec un travail de recyclage de certains matériaux et des représentations inspirées de nos réalités, comme les villages, les arbres ou encore les mariages coutumiers, traduisant ainsi un véritable retour au terroir et à nos valeurs », a observé la membre du gouvernement. Les élèves ont fièrement partagé le fruit de leur travail, à l’image de ce jeune candidat de l’Estuaire : « Je suis venu faire mon CEPE. Je suis venu présenter mon objet d’art ». Un autre a ajouté : « J’ai présenté mon objet d’art qui est l’eau plumée ».

Sérénité et discipline sur les terrains de sport

De l’école publique de Nzeng-Ayong Lac à la direction de l’académie provinciale de l’Estuaire, située à Martine Oulabou, les différents centres ont enregistré une forte mobilisation. La journée s’est poursuivie avec les épreuves physiques, venant compléter un programme équilibré entre expression corporelle et artistique. Sur les terrains, les candidats se sont mesurés avec beaucoup d’entrain lors des ateliers de lancer de poids, de course de vitesse et de saut en longueur. « Je suis venu passer les épreuves sportives du CEPE. Nous avons fait la course de vitesse et le saut en longueur », a témoigné avec enthousiasme l’un des jeunes athlètes.

Des élèves au saut en longueur

Du côté des encadreurs, le bilan de cette première journée est très positif. « Les candidats étaient très en forme, très détendus, aucun stress. Ils ont été soumis à ces épreuves-là de façon normale et nous n’avons eu aucun incident à déplorer », a rassuré l’un des examinateurs. Cette entame, marquée par l’enthousiasme et la stricte discipline, donne le ton d’une session placée sous le signe de l’engagement et de la valorisation des jeunes talents.

Un défi logistique en période électorale

Le déploiement de cet examen national à fort enjeu intervient dans un calendrier institutionnel très dense, marqué par la tenue simultanée des élections professionnelles dans l’administration publique. Face à ce défi, des consignes fermes ont été rappelées afin de ne pas paralyser le reste du système éducatif. « Il est important que les enseignants assurent un relais afin de garantir la continuité des apprentissages, mais surtout la sécurité des enfants, qui restent sous notre responsabilité », a instruit la ministre.

Ces épreuves pratiques et sportives se poursuivront de manière ininterrompue sur une période de trois semaines, pour s’achever le 16 mai prochain. Une fois cette première étape décisive validée, les milliers de candidats à travers le pays devront maintenir leur concentration pour se préparer rigoureusement aux épreuves écrites, d’ores et déjà programmées pour le mardi 16 juin.