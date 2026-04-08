Gabon : Coup d’envoi des épreuves sportives du BEPC 2026 pour près de 32 000 candidats

Sous un ciel dégagé et sur des terrains animés, la phase pratique des épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, a été officiellement lancée ce mardi au lycée Paul Emane Eyeghe, à Libreville. La ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, Camélia Ntoutoume Leclercq, a effectué le déplacement pour constater le bon déroulement des épreuves. Au total, près de 32 000 candidats sont concernés sur l’ensemble du territoire national. Cette étape marque le démarrage effectif des évaluations pratiques dans un contexte de reprise après des perturbations liées à la grève des enseignants. L’organisation mobilise plusieurs centres, dont le lycée Paul Emane Eyeghe et l’INJS.

Dans son adresse, la ministre d’État a insisté sur les conditions de sécurité et d’encadrement mises en place pour garantir le bon déroulement des épreuves. « Nous souhaitons avant tout que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, sans accidents ni incidents, et que chaque candidat puisse donner le meilleur de lui-même après une année de préparation » , a-t-elle déclaré. Elle a également salué la coordination assurée par la direction générale des examens et concours (DGEC), notamment en matière de dispositif médical. Des équipes sanitaires sont déployées dans les centres afin de prévenir et de prendre en charge d’éventuels incidents. Une précaution jugée nécessaire, compte tenu de la nature physique des épreuves.

Des épreuves variées sous haute organisation

Dès cette première journée, les candidats, filles et garçons, ont été évalués dans plusieurs disciplines, allant de la gymnastique aux sports collectifs, en passant par la course de vitesse et le saut. Les centres de Libreville ont accueilli des groupes distincts, notamment au lycée Paul Emane Eyeghe pour les filles et à l’INJS pour les garçons. Sur les terrains, les enchaînements gymniques, les sprints et les exercices techniques se sont succédé dans une ambiance studieuse. Malgré quelques incidents mineurs, liés notamment à des efforts physiques intenses, les activités se sont globalement déroulées sans perturbation majeure. Les encadreurs ont veillé au respect des consignes et à la sécurité des candidats.

Une candidate en gym hier

Du côté des élèves, les réactions témoignent d’un certain soulagement. « Les épreuves se sont très bien passées, tout était bien organisé et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes » , confie une candidate du lycée Paul Emane Eyeghe. D’autres évoquent une préparation rigoureuse tout au long de l’année et une volonté de réussir après les ajustements du calendrier scolaire. L’ambiance, mêlant concentration et encouragements, traduit l’importance de cette étape dans le parcours des élèves. Pour beaucoup, ces épreuves constituent une occasion de valoriser leurs capacités physiques dans un cadre officiel.

Un contexte de reprise après des perturbations

Ce lancement intervient après une période marquée par des perturbations liées à la grève des enseignants, qui avait conduit à une révision du calendrier scolaire et des examens. Les autorités éducatives ont ainsi dû adapter l’organisation pour maintenir les échéances tout en garantissant l’équité entre les candidats. Le démarrage des épreuves d’EPS apparaît donc comme un signal de normalisation du processus éducatif. Il marque aussi la volonté des pouvoirs publics de respecter les engagements académiques malgré les contraintes rencontrées.

Dans ce contexte, la présence de la ministre d’État sur le terrain revêt une portée symbolique forte. Elle traduit un engagement à accompagner les candidats et à rassurer les familles sur le bon déroulement des examens. « Nous avons une pensée pour tous les candidats sur l’ensemble du territoire national. Bonne chance à eux et que Dieu veille sur chacun » , a-t-elle ajouté. Un message qui s’adresse à l’ensemble des élèves engagés dans cette session 2026. Les premières observations laissent entrevoir une poursuite des épreuves dans un climat apaisé et maîtrisé.