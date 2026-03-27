FIFA Series : Les Panthères du Gabon dévorées d’entrée par l’Ouzbékistan après avoir ouvert le score

La fenêtre internationale du mois de mars a débuté cet après-midi sur une note décevante pour l’équipe nationale de Gabon. Ce vendredi 27 mars, les Panthères se sont lourdement inclinées sur le score de 3 buts à 1 face à l’Ouzbékistan. La rencontre, disputée sur la pelouse du Milliy Stadioni de Tachkent, s’inscrivait dans le cadre de la 1re journée du tournoi amical des FIFA Series, une compétition inédite visant à confronter des nations issues de confédérations différentes.

Les joueurs gabonais avaient pourtant abordé la partie avec beaucoup de détermination, prenant le match par le bon bout. Dès l’entame, l’équipe a surpris la défense ouzbèke en ouvrant la marque à la 6e minute de jeu grâce à une réalisation précoce d’Averlant Andami. Cependant, cette avance au tableau d’affichage s’est avérée de courte durée. Piqués au vif devant leur public, les Loups blancs ont rapidement réagi pour recoller au score par l’entremise d’Eldor Shomurodov à la 14e minute, permettant aux 2 formations de regagner les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Une seconde période fatale pour le 11 gabonais

De retour sur le pré, les dynamiques se sont considérablement inversées au profit de la sélection hôte, visiblement mieux en jambes et plus structurée tactiquement. Le bloc gabonais a commencé à subir les assauts répétés des locaux. À la 59e minute, l’Ouzbékistan a pris l’avantage pour la 1re fois de la rencontre grâce à Jahongir O’rozov, concrétisant ainsi un temps fort face à une équipe gabonaise en manque d’inspiration et de solidité défensive.

Le résumé de la rencontre du jour

Dans les ultimes instants de la rencontre, alors que les Panthères jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour tenter d’arracher l’égalisation, les Ouzbeks ont définitivement scellé le sort du match. Un 3e but inscrit dans le temps additionnel (90e+4) par Alisher Odilov est venu crucifier les espoirs gabonais. Ce coup de grâce a clôturé les débats sur un succès logique pour la sélection asiatique, punissant le manque de constance des visiteurs au fil des minutes.

Un sursaut d’orgueil attendu face à Trinité-et-Tobago

Cette défaite d’entrée de jeu met en exergue les lacunes d’un effectif encore en quête de repères collectifs. Si l’engagement des premières minutes a été salué, la suite de la rencontre a prouvé que des réglages profonds demeurent nécessaires. L’équipe ne dispose toutefois pas de temps pour s’apitoyer sur son sort après ce revers en terre asiatique. Le groupe doit immédiatement se remobiliser pour aborder la suite de ce tournoi avec beaucoup plus de rigueur et d’abnégation. Le prochain adversaire des Panthères sera Trinité-et-Tobago, avec une rencontre prévue le lundi 30 mars à 15h00 (heure locale). Cette 2e sortie dans ces FIFA Series sera une étape indispensable pour corriger les erreurs observées, restaurer la confiance et sauver l’honneur du pays avant la fin de cette trêve internationale.