Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le jeudi 19 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Fête de l’Aïd-el-Fitr : le Gabon déclare la journée du 20 mars férié et chômé sur tout le territoire

Publié le 19 mars 2026 à 00h45min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/fete-de-l-aid-el-fitr-le-gabon-declare-la-journee-du-20-mars,2749
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Gabon : Accusé du viol de sa petite-fille de 6 ans, un chef de village se donne la mort pour fuir la justice

Louer, casser, revendre : le culot de « Balthazar », ce jeune escroc de 23 ans désormais écroué à Port-Gentil

Gros-Bouquet : l’État gabonais libère 274 « otages » d’une justice devenue hors-la-loi

Panique et cocktail Molotov au lycée technique national Omar Bongo : 21 élèves en garde à vue

Suspension des réseaux sociaux : Le tribunal civil se déclare incompétent, le plaignant EPG promet faire appel !

Société
Fête de l’Aïd-el-Fitr : le Gabon déclare la journée du 20 mars férié et chômé sur tout le territoire
Fête de l’Aïd-el-Fitr : le Gabon déclare la journée du 20 mars férié et chômé sur tout le territoire © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

La communauté musulmane du Gabon s’apprête à célébrer la fin du mois sacré de jeûne dans une ferveur nationale. À l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr, le ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a officiellement décrété la journée du vendredi 20 mars comme fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire. Cette annonce gouvernementale, actée par une décision rendue publique le 16 mars, vient marquer l’importance de ce grand rendez-vous spirituel pour la nation.

Cette mesure institutionnelle vise un objectif clair : permettre aux fidèles musulmans de clôturer la période du ramadan dans des conditions optimales de partage et de recueillement. L’État gabonais réaffirme ainsi son attachement au vivre-ensemble et à la cohésion nationale en accordant cette journée de repos, indispensable à l’organisation des festivités et des prières qui ponctuent l’achèvement de ces semaines de privation.

Sur le plan pratique, cette déclaration implique un arrêt total des activités professionnelles à travers le pays. Conformément à la législation du travail en vigueur, l’administration publique ainsi que les entreprises du secteur privé devront rigoureusement suspendre leurs opérations afin de respecter ce congé officiel. Une véritable parenthèse de répit qui mettra le pays à l’arrêt le temps de ces réjouissances religieuses.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève