Fête de l’Aïd-el-Fitr : le Gabon déclare la journée du 20 mars férié et chômé sur tout le territoire

La communauté musulmane du Gabon s’apprête à célébrer la fin du mois sacré de jeûne dans une ferveur nationale. À l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr, le ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a officiellement décrété la journée du vendredi 20 mars comme fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire. Cette annonce gouvernementale, actée par une décision rendue publique le 16 mars, vient marquer l’importance de ce grand rendez-vous spirituel pour la nation.

Cette mesure institutionnelle vise un objectif clair : permettre aux fidèles musulmans de clôturer la période du ramadan dans des conditions optimales de partage et de recueillement. L’État gabonais réaffirme ainsi son attachement au vivre-ensemble et à la cohésion nationale en accordant cette journée de repos, indispensable à l’organisation des festivités et des prières qui ponctuent l’achèvement de ces semaines de privation.

Sur le plan pratique, cette déclaration implique un arrêt total des activités professionnelles à travers le pays. Conformément à la législation du travail en vigueur, l’administration publique ainsi que les entreprises du secteur privé devront rigoureusement suspendre leurs opérations afin de respecter ce congé officiel. Une véritable parenthèse de répit qui mettra le pays à l’arrêt le temps de ces réjouissances religieuses.