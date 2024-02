L’opposant gabonais Jacques Adiahenot propulsé PCA de la BICIG

Le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, reste maitre des horloges. Moins d’un mois après avoir reçu en audience l’opposant Jacques Adiahenot (79 ans), leader de la plateforme Gabon d’abord, celui-ci a été nommé ce vendredi soir président du conseil d’administration de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG). C’est l’une des mesures individuelles prise lors du conseil des ministres tenu hier à Libreville.

L’audience du 25 janvier dernier entre l’opposant Jacques Adiahenot et Brice Oligui Nguema au palais présidentiel semble avoir porté ses fruits. Après avoir clairement exprimé son soutien à la transition et au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), l’ancien secrétaire général de l’ex parti au pouvoir (1990-1994) n’a pas longtemps chômé.

L’audience entre les deux hommes le 25 janvier

Jacques Adiahenot, ancien ministre de la Communication, de l’Habitat, du Logement, de l’Urbanisme ou encore de la Marine marchande, était également une figure influente du régime déchu sous Omar Bongo. Cependant, l’accession de son fils Ali Bongo au pouvoir en 2009 a changé la donne. Devenu opposant, il a longtemps milité pour l’alternance à la tête de l’État, monopolisée par la famille Bongo.

Après un long passage à vide, il se retrouve désormais à la tête du conseil d’administration d’une des banques les plus importantes du pays. Cette promotion marque le retour aux affaires de l’ancien cadre éminent du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023). Jacques Adiahenot a été député pendant deux législatures, haut représentant du président de la République et directeur général de l’ancienne RTG.