Moanda : Les taximen sommés de payer leur taxe annuelle à la mairie avant la mi-mai

Le maire de la commune de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, Estimé Pédox Lebomo, a tenu une réunion de mise au point, ce mardi, avec les acteurs du transport urbain. Entouré de ses adjoints, l’édile a fermement invité les chauffeurs de taxis et les conducteurs de transports mixtes à s’acquitter de leurs redevances annuelles auprès du Trésor public. Cette régularisation fiscale est posée comme une condition indispensable pour pouvoir participer au lancement officiel de l’opération de pose des vignettes, programmée au 12 mai prochain.

Pour contraindre les récalcitrants, l’équipe municipale a d’ores et déjà brandi la menace de la répression. L’autorité communale a annoncé le déclenchement d’une vaste opération coup de poing dès le 13 mai sur l’ensemble de la localité. Le message se veut sans équivoque : passé ce délai de rigueur, tout véhicule en situation irrégulière sera immédiatement immobilisé. Par ce tour de vis, la municipalité affiche sa volonté de restaurer l’ordre et de mettre un terme à l’anarchie qui prévaut dans ce secteur d’activité.

Loin de susciter la fronde, cet ultimatum a été favorablement accueilli par les professionnels en règle, souvent victimes de conducteurs opérant dans l’illégalité. À l’issue des échanges, le représentant du Syndicat des transporteurs terrestres du Haut-Ogooué (Syttho), Obaka Ngari Bervelly, a exprimé sa satisfaction, saluant particulièrement l’engagement de la mairie contre la concurrence déloyale. « Le maire nous a assurés qu’il mettra un terme à ce phénomène », a-t-il déclaré, espérant voir disparaître des routes ces transporteurs clandestins qui échappent à toute fiscalité.