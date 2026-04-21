Mulundu : Pour 2026, le conseil départemental adopte un budget de plus de 294 millions

Le conseil départemental de Mulundu, dans la province de l’Ogooué-Lolo, a tenu sa session ordinaire annuelle le samedi 18 avril. Sous la présidence de Christian Ndzokou et en présence du préfet Régis Peme Opiangha, 24 des 27 conseillers ont examiné et adopté à l’unanimité le budget primitif pour l’exercice en cours. Équilibrée en recettes et en dépenses, cette enveloppe de 294 727 068 FCFA traduit la ferme volonté de l’exécutif de soutenir les priorités de développement de la circonscription, en adéquation avec les grandes orientations nationales.

Au-delà de cet exercice purement comptable, les élus ont mis à profit cette rencontre pour valider plusieurs délibérations stratégiques destinées à renforcer l’autonomie de la collectivité. L’assemblée a notamment approuvé une mesure cruciale relative à la gestion du foncier. Cette initiative vise à optimiser la collecte des recettes propres et, à terme, à consolider durablement les capacités financières du département pour lui offrir une plus grande marge de manœuvre opérationnelle.

À la clôture des travaux, le président du conseil départemental s’est félicité de la qualité des échanges et du climat de concorde ayant prévalu tout au long de la session. Cette adhésion sans faille témoigne d’un engagement collectif solide de la part des conseillers pour relever les défis de l’année. Avec cette feuille de route désormais officiellement approuvée, l’équipe dirigeante est particulièrement attendue par les populations sur la matérialisation effective des différents projets annoncés.