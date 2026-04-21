Kenya : Onze interpellations lors d’une manifestation contre la hausse des carburants

La police kényane a annoncé l’arrestation de onze personnes ce mardi 21 avril dans le centre de Nairobi, lors d’une manifestation contre la flambée des prix du carburant et l’augmentation du coût de la vie. Le commandant régional de la police de Nairobi, Issa Mohamud, a indiqué que les personnes interpellées devaient être présentées à la justice mercredi, tout en affirmant que ce rassemblement était illégal faute de notification préalable aux autorités. Plusieurs médias kényans ont confirmé ces arrestations dans le quartier central des affaires de la capitale.

La tension est restée vive dans la capitale, où les forces de police et les services de sécurité ont été fortement déployés, notamment dans le centre-ville, après des appels à manifester relayés sous le mot-dièse « reject fuel prices ». Malgré ce climat de crispation, une partie des commerces est restée ouverte, selon les autorités, qui ont tenté de rassurer sur un retour au calme.

À l’origine de la colère, la décision de l’Autorité kényane de régulation de l’énergie et du pétrole d’augmenter, à compter du 15 avril, le prix de l’essence de 16,1 % et celui du gazole de 24,2 %, en invoquant la hausse du coût des importations pétrolières liée aux tensions au Moyen-Orient et aux perturbations des approvisionnements. Dans la foulée, des opérateurs de transport ont relevé leurs tarifs d’environ 25 %, accentuant encore la pression sur le pouvoir d’achat des ménages.