Gabon : La tenue africaine désormais obligatoire chaque vendredi dans l’administration publique

Le Conseil des ministres de ce jeudi 30 avril a adopté une mesure à forte portée symbolique : l’instauration du port obligatoire de la tenue africaine chaque vendredi dans l’administration publique. Porté par le ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ondo Obiang, ce projet de décret vise à inscrire davantage l’identité culturelle gabonaise et africaine dans le fonctionnement quotidien de l’État. Selon le communiqué final, le texte « réglemente le port de la tenue africaine au sein de l’administration publique » et s’applique à l’ensemble des agents publics.

Concrètement, tous les vendredis, les agents publics devront se présenter au travail en tenue africaine. La mesure concerne les administrations publiques, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Elle traduit une volonté politique claire : faire de l’administration non seulement un espace de service public, mais aussi un lieu d’affirmation culturelle. Dans un contexte où le gouvernement met en avant la souveraineté, la refondation institutionnelle et la valorisation du patrimoine national, cette décision apparaît comme un marqueur identitaire assumé.

Des tenues encadrées pour les hommes et les femmes

Le décret précise les tenues admises pour les hommes. Sont notamment autorisés le pantalon et la chemise en pagne, portés sans cravate avec des chaussures fermées, le deux-pièces taillé dans un même tissu africain, l’ensemble pagne, raphia ou wax à manches longues, le boubou long, ainsi que le boubou et pagne. Le texte cherche ainsi à encadrer la mesure pour éviter les interprétations trop larges et donner un contenu précis à ce qui est entendu par tenue africaine dans l’administration.

Ce qu’il faut retenir :

Disposition prévue Personnes concernées Observations Nature de la mesure Port obligatoire de la tenue africaine chaque vendredi Agents publics des administrations publiques Mesure adoptée lors du Conseil des ministres du 30 avril 2026 Texte concerné Projet de décret portant instauration du port de la tenue africaine dans l’administration publique Administration publique Le texte encadre les tenues admises et les exceptions Objectif Valorisation de l’identité culturelle africaine et gabonaise Ensemble de l’administration civile Mesure à portée symbolique et identitaire Tenues admises pour les hommes Pantalon et chemise en pagne sans cravate avec chaussures fermées ; deux-pièces en tissu africain ; ensemble pagne, raphia ou wax à manches longues ; boubou long ; boubou et pagne Agents publics masculins Tenue africaine encadrée par le décret Tenues admises pour les femmes Grande robe brodée ; pagne et corsage d’apparat ; foulard africain Agents publics féminins Tenues compatibles avec le cadre administratif Exceptions Exclusion des forces de défense et de sécurité, ainsi que des corps soumis à une tenue réglementaire Militaires, policiers, gendarmes et agents à uniforme obligatoire Ces agents restent soumis aux textes régissant leurs uniformes Contrôle Vérification par le chef de service, le directeur, le directeur général ou toute autorité hiérarchique compétente Responsables administratifs Le respect de l’obligation relève de la hiérarchie Portée politique Affirmation culturelle dans le fonctionnement de l’État Pouvoirs publics et agents de l’État La mesure s’inscrit dans une dynamique de souveraineté et de valorisation du patrimoine

Pour les femmes, le communiqué cite également plusieurs formes vestimentaires reconnues. Sont admis la grande robe brodée, le pagne et corsage d’apparat, ainsi que le foulard africain. Là encore, l’objectif est de fixer un cadre formel, compatible avec les exigences de dignité et de présentation liées au service public. La mesure entend donc concilier expression culturelle, respect de l’autorité administrative et maintien d’une tenue professionnelle.

Des exceptions et un contrôle hiérarchique

Toutes les catégories d’agents ne sont toutefois pas concernées. Le communiqué précise que ces dispositions ne s’appliquent ni aux forces de défense et de sécurité, ni aux agents des corps de l’État dont la tenue est déjà prescrite par les textes en vigueur. Autrement dit, les personnels soumis à un uniforme réglementaire continueront d’obéir à leurs règles propres. Le contrôle du respect de cette obligation sera assuré par le chef de service, le directeur, le directeur général ou toute autre autorité hiérarchique compétente.

Au-delà de l’effet vestimentaire, cette décision s’inscrit dans une séquence plus large de réaffirmation culturelle. Le même Conseil des ministres a, par exemple, déclaré l’Iboga patrimoine stratégique national. En rendant la tenue africaine obligatoire le vendredi dans l’administration, l’exécutif entend envoyer un signal : la modernisation de l’État ne doit pas se faire au détriment des marqueurs culturels africains. Reste désormais à voir comment cette obligation sera appliquée dans les services publics et perçue par les agents concernés.