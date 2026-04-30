Gabon : Un routier meurt poignardé au tendon par sa compagne lors d’une violente dispute

C’est décidemment la grande saison des crimes passionnels au Gabon. Dans la nuit du samedi 26 avril, une dispute entre amoureux a viré au bain de sang dans le district de Ndangui, une bourgade du département de Mulundu (Ogooué-Lolo). Ce qui ressemblait au départ à une banale querelle s’est brutalement achevée par une tragédie absolue. Jean-Claude Talima, un chauffeur routier camerounais travaillant pour l’entreprise Auto 2000, a perdu la vie sous la lame de sa compagne, Laina Ankieni. Armée d’un simple couteau de cuisine, la jeune Gabonaise a commis l’irréparable, transformant la quiétude du campement de la société forestière Precious Woods (CEB Bambidie) en une véritable scène de crime. La tueuse présumée a été jetée en prison ce mercredi 29 avril à Koulamoutou.

Selon les faits rapportés par L’union, il est environ 1 heure du matin lorsque les esprits s’échauffent dangereusement. Le ton monte d’un cran entre les deux partenaires, laissant place à un échange verbal d’une rare violence. Emportée par une colère noire, Laina Ankieni se saisit d’une arme blanche et frappe son conjoint. La lame atteint l’homme avec une précision funeste, l’entaillant profondément à la hauteur du tendon du pied droit. Une blessure en apparence périphérique, mais dont les conséquences vont s’avérer dévastatrices dans cette zone du corps particulièrement vascularisée.

Une vue des lieux

La suite n’est qu’une course désespérée et vaine contre la montre. Gravement touché, la victime Jean-Claude Talima se vide littéralement de son sang. L’urgence est maximale, mais le destin de ce transporteur, d’ordinaire basé à Libreville, est déjà scellé. Malgré une évacuation menée au pas de charge en direction de l’hôpital de Lastoursville, le blessé ne survit pas à cette hémorragie massive. Il rend l’âme en chemin, bien avant d’avoir pu franchir les portes du service des urgences.

L’alerte donnée, les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Ndangui investissent immédiatement les lieux du drame pour figer la scène. Tandis que la dépouille de la victime prend la direction de la morgue de Koulamoutou, Laina Ankieni est cueillie à chaud par les forces de l’ordre. Placée en garde à vue et soumise au feu roulant des enquêteurs, elle a rapidement été déférée devant le parquet. Depuis ce jeudi 30 avril, la mise en cause médite sur son coup de sang mortel derrière les barreaux de la prison centrale de l’Ogooué-Lolo, où elle a été placée en détention préventive.