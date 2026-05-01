Libreville : Eugène Mba réussit son premier test avec un budget validé à 30,77 milliards

Le climat politique paraît enfin s’apaiser à l’hôtel de ville de Libreville, Quelques jours seulement après son retour à la tête de la mairie centrale, Eugène Mba, élu sous la bannière de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), a réuni un conseil municipal ce jeudi 30 avril. Réuni en session extraordinaire, les élus municipaux ont validé une enveloppe arrêtée à 30 777 398 739 francs CFA. Ce vote donne au nouveau maire son premier succès institutionnel, après plusieurs semaines de tensions internes.

Un vote sous forte pression politique

Ce budget était attendu comme le premier grand test d’Eugène Mba. Le 9 avril, le conseil municipal avait rejeté la première mouture présentée sous l’autorité de son prédécesseur, Pierre Matthieu Obame Etoughe. Le projet initial était alors chiffré à 30 723 038 739 francs CFA. Ce rejet avait ouvert une crise politique majeure au sein de la mairie centrale de Libreville.

Ce qui faut retenir :

Donnée précise Lecture politique et budgétaire Date d’adoption du budget Jeudi 30 avril Première victoire institutionnelle d’Eugène Mba après son arrivée à la tête de la mairie centrale. Nature de la réunion Session extraordinaire du conseil municipal Séance convoquée pour sortir du blocage né après le rejet du premier projet budgétaire. Budget primitif 2026 adopté 30 777 398 739 FCFA Nouvelle base financière de la commune pour l’exercice en cours. Premier projet rejeté 30 723 038 739 FCFA Mouture retoquée lors de la session du 9 avril, sur fond de fortes contestations internes. Écart entre les deux moutures 54 360 000 FCFA Ajustement limité en montant, mais politiquement décisif pour obtenir l’adhésion du conseil municipal. Budget 2025 25,62 milliards FCFA Base de comparaison utilisée pour mesurer la progression de l’enveloppe 2026. Hausse par rapport à 2025 5,15 milliards FCFA Progression d’un peu plus de 20 %, malgré des marges d’action encore contraintes. Masse salariale Environ 70 % des dépenses Principal verrou financier de la commune, limitant les capacités d’investissement. Élection d’Eugène Mba 23 avril Retour rapide aux commandes de la mairie centrale après la crise budgétaire. Prise de fonctions officielle Vendredi 24 avril Installation du maire et de ses adjoints avant la session extraordinaire du 30 avril. Rejet du premier budget 9 avril Point de départ de la crise politique ayant fragilisé l’ancien exécutif municipal. Enjeu principal Exécution budgétaire Le vrai test sera la traduction de l’enveloppe votée en actions visibles dans les quartiers.

Le camouflet avait été particulièrement lourd pour l’ancien exécutif municipal. Selon les décomptes publiés après la session, 142 conseillers municipaux avaient voté contre le projet, sur un total rapporté de 145 ou 149 votants selon les sources. Les élus reprochaient notamment au texte son manque de sincérité, ses incohérences et son caractère jugé irréaliste. Au-delà du débat budgétaire, ce vote avait surtout pris la forme d’un désaveu politique.

Une enveloppe en hausse par rapport à 2025

Le budget adopté s’élève précisément à 30 777 398 739 francs CFA. Il progresse de 5,15 milliards de francs CFA par rapport à l’exercice 2025, dont l’enveloppe était établie à 25,62 milliards de francs CFA. Cette hausse représente un peu plus de 20 % d’augmentation. Elle traduit notamment l’ambition de renforcer les capacités financières de la commune.

Mais cette progression ne suffit pas à dissiper les contraintes structurelles. Libreville reste une capitale aux besoins urbains considérables, notamment en matière de voirie, d’assainissement, d’éclairage public, de salubrité et d’équipements de proximité. Le défi ne sera donc pas seulement de voter un budget, mais de l’exécuter efficacement. C’est désormais sur ce terrain que la nouvelle équipe municipale sera jugée.

Une masse salariale qui absorbe près de 70 % des dépenses

Devant les conseillers municipaux, Eugène Mba a mis en avant le principal verrou financier de la commune. La masse salariale absorberait près de 70 % des dépenses totales, réduisant fortement les marges disponibles pour l’investissement. Cette charge fixe limite la capacité de la mairie à financer rapidement des projets visibles dans les quartiers. Elle impose aussi une discipline accrue dans la gestion quotidienne des ressources.

À cette contrainte s’ajoute la dépendance persistante de la commune aux dotations et ressources provenant de l’État central. Pour une ville capitale, cette dépendance réduit l’autonomie financière de l’exécutif municipal. Elle rend plus difficile la programmation de projets structurants sur plusieurs années. Elle oblige enfin la mairie à améliorer le recouvrement de ses recettes propres pour desserrer l’étau budgétaire.

La rigueur comme mot d’ordre

Face à cette équation difficile, Eugène Mba veut installer une méthode. Le maire a appelé à « une gestion rigoureuse des ressources » et à « une rationalisation des dépenses ». Ces deux orientations doivent permettre de restaurer la confiance entre l’exécutif municipal, les conseillers et les administrés. Elles visent aussi à transformer le budget adopté en véritable outil de développement local.

Le message politique est limpide. Après le rejet spectaculaire du 9 avril, le nouveau maire veut tourner la page des tensions et replacer la commune sur une trajectoire de fonctionnement normal. Le vote du 30 avril lui donne une base de départ solide. Mais il l’expose aussi à une obligation immédiate de résultats.

Une victoire institutionnelle, un test grandeur nature

L’adoption du budget primitif 2026 constitue une victoire institutionnelle pour Eugène Mba. En quelques jours, le nouveau maire a réussi là où son prédécesseur avait échoué. Il a obtenu le feu vert du conseil municipal sur le document le plus stratégique de l’année. Cette séquence lui permet de consolider son autorité à la tête de la mairie centrale.

Reste désormais l’essentiel : l’exécution. Les populations de Libreville attendent des améliorations concrètes dans les rues, les marchés, les quartiers et les services publics de proximité. L’enveloppe de 30,77 milliards FCFA ne devra pas rester un simple chiffre administratif. Elle devra devenir le premier instrument d’une relance municipale visible, dans une capitale où les urgences du quotidien restent nombreuses.