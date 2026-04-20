États-Unis : 8 enfants abattus lors de violences intrafamiliales en Louisiane

La ville de Shreveport, située dans le nord de l’État de la Louisiane, a été le théâtre de violences intrafamiliales meurtrières dans la nuit du samedi au dimanche 19 avril. Appelées sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert au moins dix personnes touchées par des tirs répartis dans deux habitations. Le bilan fait état de huit enfants décédés, âgés de un à quatorze ans. Selon les précisions de la police locale, sept des jeunes victimes étaient les enfants de l’auteur présumé des faits, et la dernière était son cousin.

L’homme suspecté d’être l’unique auteur de cette tuerie, dont l’identité n’a pas été communiquée, a pris la fuite en s’emparant d’un véhicule de force. Pris en chasse par les autorités, il a été abattu par la police lors de la poursuite. Les enquêteurs ont indiqué qu’aucun agent n’a été blessé lors de cette intervention. Parmi les survivants de cette attaque figurent deux femmes adultes, gravement blessées par des tirs à la tête, ainsi qu’un jeune homme blessé après avoir sauté d’un toit pour s’échapper.

Ce drame s’inscrit comme la pire tuerie par arme à feu enregistrée sur le territoire américain depuis la mort de huit personnes dans la banlieue de Chicago en janvier 2024. Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a réagi en affirmant avoir le « cœur brisé » et prier « pour tous ceux qui ont été touchés ». L’organisation de référence Gun Violence Archive rappelle qu’en 2025, près de 15 000 personnes ont perdu la vie par balle aux États-Unis, hors suicides, illustrant la persistance d’une mortalité par arme à feu sans équivalent au sein des pays développés.