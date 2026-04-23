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Somalie : L’opposition rejette toute prolongation du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud

Publié le 23 avril 2026 à 13h46min MàJ : //
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Somalie : L’opposition rejette toute prolongation du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud
Somalie : L’opposition rejette toute prolongation du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud © 2026 D.R./Info241

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L’opposition somalienne a rejeté, dans une déclaration publiée ce mercredi 22 avril à Mogadiscio, toute prolongation d’un an du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud et a prévenu qu’elle ne le reconnaîtrait plus comme chef de l’État après le 15 mai. Selon les formulations reprises par des médias somaliens, elle estime qu’une telle décision serait contraire à la Constitution et ouvrirait une nouvelle crise institutionnelle.

Parmi les figures de proue de cette contestation, l’ancien président Sharif Sheikh Ahmed a dénoncé une initiative susceptible, selon lui, d’aggraver l’instabilité du pays. L’opposition, structurée depuis plusieurs mois autour d’anciens chefs d’État, d’ex-premiers ministres et de responsables régionaux, conteste la lecture faite par le pouvoir des récents changements constitutionnels et refuse l’idée d’un maintien automatique de Hassan Sheikh Mohamud jusqu’en mai 2027.

Au cœur du contentieux, les amendements constitutionnels adoptés par le Parlement somalien le 5 mars, qui portent le mandat présidentiel de quatre à cinq ans et repoussent de fait le calendrier électoral. Mais, selon Reuters, leur effet sur le mandat en cours reste juridiquement contesté : le gouvernement soutient qu’ils s’appliquent immédiatement, tandis que l’opposition affirme qu’ils ne peuvent pas être rétroactifs et que le chef de l’État doit quitter ses fonctions en mai 2026. La crise est d’autant plus sensible que les élections attendues au printemps ne disposent toujours pas d’un cadre consensuel.

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