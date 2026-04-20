Omboué : La ville adopte un budget en forte hausse, établi à de plus de 714 millions de FCFA

Réunis en session ordinaire, les conseillers municipaux d’Omboué, dans le département d’Étimboué (province de l’Ogooué-Maritime), ont adopté leur budget primitif pour l’exercice en cours. Cette dotation financière s’élève à 714 272 214 francs CFA, marquant une progression spectaculaire par rapport aux exercices précédents, qui s’établissaient à un peu plus de 196 millions en 2025 et 174 millions en 2024. Cette hausse substantielle traduit la volonté affirmée de l’équipe dirigeante de démultiplier les capacités d’intervention de la collectivité face aux urgences locales.

Une vue du directoire municipal

Pour le président du conseil municipal, Edgard Yaya Soumbounou, cette évolution budgétaire répond à un double impératif : faire face aux attentes grandissantes des citoyens et accompagner la dynamique de décentralisation impulsée par les autorités. Il a souligné que ce budget repose sur des choix rigoureux, privilégiant des investissements structurants en matière d’infrastructures, de services publics et d’aménagement urbain, quitte à écarter certains projets jugés secondaires. L’objectif est de garantir une gestion efficiente où chaque dépense est orientée vers un impact réel sur le quotidien des administrés.

En marge de ce vote, l’édile a présenté le bilan de ses cent premiers jours à la tête de la mairie, ainsi que son plan de développement pour les cinq prochaines années. Ce programme s’articule autour du concept « Visite Omboué », une vision stratégique visant à ériger la commune en une ville attractive, sécurisée, écologique et connectée. En misant sur la valorisation des ressources locales et les partenariats public-privé, les autorités entendent diversifier les sources de revenus de la municipalité et consolider les bases d’une économie locale pérenne.