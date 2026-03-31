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Depuis Koulamoutou, Blaise Louembé promet le retour au pouvoir du PDG dès 2030 au Gabon !

Publié le 31 mars 2026 à 10h12min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
Politique
Depuis Koulamoutou, Blaise Louembé promet le retour au pouvoir du PDG dès 2030 au Gabon !
Depuis Koulamoutou, Blaise Louembé promet le retour au pouvoir du PDG dès 2030 au Gabon ! © 2026 D.R./Info241
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Voulant résolument tourner l’ère Ali Bongo, le Parti démocratique gabonais (PDG) sort de sa réserve et affiche désormais ouvertement ses ambitions de reconquête du Gabon. À l’occasion de la célébration en différé du cinquante-huitième anniversaire de cette formation politique, le dimanche 29 mars à Koulamoutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo, les militants ont assisté à un discours particulièrement offensif. L’ancien parti au pouvoir, par la voix de son président Blaise Louembé, a clairement fixé le cap devant sa base : la reprise de la magistrature suprême à l’horizon 2030. Le tout en caressant son tombeur Brice Clotaire Oligui Nguema.

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Cet événement commémoratif a pris des allures de véritable démonstration de force locale. La rencontre a en effet mobilisé l’ensemble des cadres et responsables politiques issus des quatre départements que compte la province du centre-est, à savoir Mulundu, l’Offoué-Onoye, la Lolo-Bouenguidi et la Lombo-Bouenguidi. Au fil des allocutions, les orateurs ont mis en exergue les réformes internes qui ont permis au parti de faire bloc et d’amortir le choc de la perte du pouvoir, consécutive au coup de libération du 30 août 2023.

Une force électorale qui se veut incontournable

Loin d’adopter une posture de résignation, la direction du parti a dressé un bilan des plus combatifs. Blaise Louembé n’a pas manqué d’exprimer sa profonde satisfaction quant aux performances électorales réalisées par ses troupes lors des dernières élections générales de 2025. Bien qu’évincé du palais présidentiel, le PDG a su préserver un maillage territorial et institutionnel d’une grande densité, s’assurant ainsi une survie politique confortable.

Une vue de la manifestation partisane

Pour galvaniser une assistance venue nombreuse, le leader politique a usé d’une rhétorique alliant fierté partisane et esprit de revanche démocratique. « Nous sommes la deuxième force politique du pays. Notre position reste forte en termes d’élus à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils locaux. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Notre objectif est de reconquérir le pouvoir en 2030, tout en soutenant l’actuel président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema », a-t-il déclaré avec assurance dans des propos rapportés par l’AGP.

Un équilibrisme stratégique entre soutien et ambition

Cette déclaration publique cristallise la ligne politique singulière adoptée par le PDG dans le paysage institutionnel actuel. En se projetant de manière décomplexée vers la prochaine grande échéance électorale, le parti assume pleinement son appétit pour le retour aux affaires. Néanmoins, cette ambition s’accompagne d’un soutien officiel et tactique à l’actuel chef de l’État, illustrant une stratégie de repositionnement visant à protéger ses acquis électoraux tout en préparant méticuleusement le terrain pour la décennie à venir.

Le message envoyé depuis le chef-lieu de l’Ogooué-Lolo résonne donc comme un avertissement clair adressé à l’ensemble de la classe politique nationale. Le Parti démocratique gabonais refuse d’être relégué aux oubliettes de l’histoire et compte bien faire peser son poids. Fort de son ancrage local et de sa large représentation parlementaire issue des scrutins de 2025, l’ancien parti hégémonique rappelle qu’il reste une machine redoutable, prête à livrer bataille pour reprendre les rênes du pays dès 2030 perdu par Ali Bongo.

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