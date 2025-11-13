Découverte de gallium dans la Ngounié : une nouvelle ère minière pour le Gabon

La société Apollo Minerals a annoncé ce lundi dans un communiqué la découverte de gallium, ainsi qu’une nouvelle minéralisation riche en zinc et en plomb sur son site de Kroussou, dans la Ngounié, au sud-ouest du Gabon. Ce métal stratégique, essentiel à la fabrication de semi-conducteurs, de LED et de systèmes satellitaires, place le pays en position d’acteur clé dans un marché mondial dominé par la Chine.

Les analyses réalisées par Apollo révèlent des teneurs en gallium atteignant 36 ppm, associées à des couches sédimentaires riches en zinc et en plomb. Les échantillons prélevés à Doubaye et Ngongui affichent des concentrations totales avoisinant 3,4 % de Zn + Pb, confirmant le potentiel exceptionnel du site. Six bassins cibles ont déjà fait l’objet de forages exploratoires dédiés au gallium.

Selon le directeur général d’Apollo Minerals, Neil Inwood, ces résultats « apportent une nouvelle dimension au projet Kroussou ». L’entreprise prévoit désormais des essais métallurgiques pour évaluer une extraction conjointe du gallium et du zinc. Si les tests sont concluants, le projet pourrait faire de Kroussou un pôle minier stratégique et un levier majeur de diversification économique pour le Gabon.