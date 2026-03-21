Crise à l’Union sportive de Bitam : la Linafp entérine l’exclusion du club du National-Foot 1 pour la saison

La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a définitivement scellé le sort sportif de l’Union sportive de Bitam (USB) pour cette saison qui démarre à peine. Ce vendredi 20 mars, l’instance dirigeante a officiellement annoncé que la formation nordiste ne prendra plus part au championnat de première division, édition 2025-2026. Cette mise à l’écart radicale de la compétition découle directement de la lourde sanction infligée la veille par la Fédération gabonaise de football (Fégafoot).

Le communiqué de la Linafp parvenu à Info241, adressé à l’ensemble des clubs professionnels, est dûment signé par le secrétaire général de la Linafp, Charles Nzego. Il vient matérialiser sur le terrain les conséquences de la crise interne qui déchire l’équipe depuis plusieurs mois entre les camps de Billy Bendo Edo et Sammy Edgar Mvé Essono. Il précise clairement que l’application immédiate de la décision fédérale entraîne l’interdiction formelle pour le club bitamois de participer aux activités sportives.

Le bicéphalisme lourdement sanctionné par la Fégafoot

Pour comprendre cette éviction, il faut remonter à l’origine de la crise ayant provoqué le courroux de l’instance faîtière du football national. Dans sa décision rendue ce jeudi 19 mars, la Fégafoot a fustigé une situation intenable pouvant être qualifiée de bicéphalisme à la tête du club. La fédération a fermement déploré que cette guerre de leadership ait conduit les protagonistes à saisir les juridictions ordinaires pour résoudre leur litige, alors même que le dossier était en cours d’examen devant l’instance fédérale.

Le communiqué de la Linafp

Face à cette obstination, la Fégafoot a tranché dans le vif, considérant cette attitude comme un manquement grave aux obligations d’un membre et une violation flagrante des dispositions de l’article 16 de ses statuts. S’appuyant rigoureusement sur l’article 40, le comité d’urgence a décidé de suspendre l’USB de sa qualité de membre à titre provisoire. Un couperet sévère qui restera effectif jusqu’à une éventuelle réintégration par le comité exécutif ou lors du prochain congrès ordinaire de l’institution.

Un calendrier maintenu et un sursaut local attendu

Malgré le retrait forcé de cette équipe historiquement emblématique, l’organisation globale de la compétition reine ne devrait pas subir de bouleversements majeurs. La Linafp a en effet tenu à rassurer les autres écuries engagées, ainsi que les sponsors et le public sportif. En conclusion de son adresse officielle, le secrétariat général a confirmé de manière lapidaire que « le calendrier des matchs reste inchangé ». Le National-Foot 1 se poursuivra donc de manière normale, amputé de son représentant du chef-lieu du département du Ntem.

Le communiqué de la Fegafoot

Sur le plan local, la confirmation de cette exclusion agit comme un véritable électrochoc au sein de la communauté. Face à la gravité d’une situation qui prive la jeunesse de son équipe fanion, une réunion d’urgence regroupant les cadres et les notables de la ville a immédiatement été convoquée. Il s’agit de trouver au plus vite une solution définitive et consensuelle pour préserver l’unité et l’avenir d’un club patrimonial, tout en restaurant la bonne gouvernance au sein d’une association sportive évoluant dans un Gabon qui n’est plus en transition.