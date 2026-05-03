Inauguration de la Cité de la démocratie : un retour aux standards internationaux pour le Gabon

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema qui célébrait sa 1ère an de pouvoir, a procédé ce 3 mai à l’inauguration du palais des congrès de la Cité de la démocratie rénovée durant 2 ans à Libreville. Cet événement majeur marque le retour du pays sur la scène des grandes rencontres internationales, en dotant de nouveau la capitale d’infrastructures de haut niveau. Construit initialement en 1970 pour un sommet de l’Organisation de l’unité africaine, ce complexe emblématique renaît de ses cendres, mettant fin à une période où le pays peinait à offrir des cadres d’accueil dignes de ses ambitions.

La cérémonie solennelle a réuni un parterre impressionnant de chefs d’État et de personnalités de premier plan. Autour du président gabonais se trouvaient notamment Denis Sassou Nguesso du Congo, João Lourenço d’Angola, Faustin-Archange Touadéra de Centrafrique, Adama Barrow de Gambie, ainsi que Carlos Vila Nova de Sao Tomé-et-Principe. D’anciens dirigeants, à l’instar de Macky Sall et Umaro Sissoco Embaló, ainsi que la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, ont également fait le déplacement pour saluer cette renaissance architecturale.

Un hommage appuyé aux bâtisseurs et à l’ancien président

En guise de reconnaissance, la présidence de la République a tenu à honorer les artisans de ce projet de restauration. Lors d’une cérémonie de remise de médailles dans les ordres nationaux, plusieurs personnalités civiles et militaires, dont Christian Kerangal, Chantal Myboto et les généraux Grégoire Kouna et Flavien Nzengui Nzoundou, ont été élevées à diverses dignités, allant de grand officier à grand-croix. Cette phase de décorations a été suivie d’une grande parade militaire impliquant les différentes forces de défense et de sécurité, ainsi que les élèves du Prytanée militaire.

La prière inaugurale

Le point d’orgue de cette matinée fut incontestablement le baptême de l’édifice principal, qui porte désormais le nom de Palais des congrès Omar-Bongo-Ondimba, en hommage à l’ancien chef de l’État. « Que ce palais rénové soit un lieu de dialogue sincère, d’écoute mutuelle et de fraternité entre les nations », a imploré l’abbé Jean Davy Ndangha Mbome Ndong, lors de la prière de bénédiction qui a précédé la traditionnelle coupure du ruban.

Un carrefour pour l’innovation et le développement

Cette inauguration sert également de rampe de lancement au Forum international de Libreville pour l’innovation et le développement. Cet événement d’envergure, qui se tient dans ces nouveaux locaux, s’annonce comme un rendez-vous économique majeur. Les organisateurs attendent près de 2 000 participants en provenance de 35 pays, avec la présence de plus de 300 entreprises nationales et étrangères, ainsi que des représentants d’institutions financières internationales.

Ce forum ambitionne de positionner le pays comme un pôle continental de réflexion et d’opportunités d’affaires. Avec 30 % de décideurs gouvernementaux et un panel varié d’investisseurs et d’experts sectoriels, ces nouvelles installations sont d’ores et déjà mises à contribution pour dessiner l’avenir économique de la sous-région. Le Gabon n’est plus en transition. Il entend bien capitaliser sur ces infrastructures pour consolider son attractivité et son rayonnement diplomatique.