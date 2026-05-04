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Gabon : Un grand frère incestueux de 35 ans écroué pour les viols répétés de sa petite sœur mineure

Publié le 4 mai 2026 à 15h22min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
Société
Gabon : Un grand frère incestueux de 35 ans écroué pour les viols répétés de sa petite sœur mineure
Gabon : Un grand frère incestueux de 35 ans écroué pour les viols répétés de sa petite sœur mineure © 2026 D.R./Info241
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Les viols sur mineures n’épargnent en rien le cercle familial au Gabon. Dernier exemple en date à Moanda dans la province du Haut-Ogooué où une mineure de 14 ans a été transformée en objet sexuel par son frère ainé de 35 ans. C’est le 29 avril dernier que la justice a scellé le sort de ce pédophile gabonais incestueux, en le plaçant sous mandat de dépôt à la prison centrale de Franceville. Le chef d’inculpation fait froid dans le dos : le viol répété et sous la menace de sa propre sœur cadette.

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Selon nos confrères de L’union qui rapportent notamment les faits ce lundi, les faits ont eu lieu plus tôt dans le mois dans la nuit du 9 au 10 avril au quartier Alliance alors que la famille pleurait la perte d’un proche. Profitant de ce contexte de deuil et d’extrême vulnérabilité, le trentenaire a pris sa jeune sœur en chasse. Aux alentours de 20 heures, il l’aurait suivie jusque dans les toilettes pour commettre l’irréparable. Après s’être muni d’un préservatif, il aurait usé de la contrainte pour lui imposer un premier rapport sexuel, piégeant sa victime dans un huis clos terrifiant.

La prison où séjourne depuis la semaine dernière le présumé violeur

L’escalade dans la violence ne s’est pas arrêtée là. Dès le lever du jour, le bourreau présumé a récidivé avec une cruauté déconcertante. Dépourvu de toute protection cette fois, il a brandi un couteau pour tétaniser l’adolescente et s’assurer de son silence par la terreur. Profondément traumatisée par ces assauts répétés, la jeune fille s’est emmurée dans un mutisme absolu, incapable de dénoncer le cauchemar qu’elle venait de vivre sous son propre toit.

La vérité a fini par éclater quelques jours plus tard, trahie par la détresse physique et psychologique de la victime. Face à l’insistance de proches alarmés par son comportement, elle a brisé le silence. Les examens médicaux ont été sans appel, confirmant les sévices par une déchirure de l’hymen. D’abord en cavale, le suspect a été rapidement traqué et interpellé par la brigade de gendarmerie de Moanda. Lors de son interrogatoire, l’homme est passé aux aveux, tentant de justifier l’injustifiable en affirmant « ne pas comprendre ce qui l’avait poussé à agir ainsi ».

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