Port-Gentil : La CNOCER en mode sensibilisation des acteurs politiques sur le processus électoral

La Commission nationale d’organisation et de contrôle des élections et du référendum (CNOCER) a initié, le mardi 16 septembre à Port-Gentil, une campagne de sensibilisation et d’information à l’endroit des partis politiques et candidats. Objectif : renforcer la transparence du processus électoral et responsabiliser les acteurs politiques en leur donnant les outils nécessaires pour défendre leurs intérêts dans le respect des règles démocratiques.

Dans un contexte où la confiance entre institutions et acteurs politiques reste fragile, cette initiative se veut un signal fort en faveur de la consolidation de la démocratie gabonaise. « Le processus électoral doit être sécurisé avant, pendant et après le vote », a rappelé Jean-Bernard Ngalibika, président de la commission électorale provinciale de l’Ogooué-Maritime. La campagne s’attache à vulgariser les dispositions essentielles du Code électoral, les procédures de procuration et de vote ainsi que les mécanismes de contrôle du scrutin.

Une vue des participants

Les responsables de la CNOCER ont insisté : il ne s’agit pas seulement de rappeler les textes, mais de permettre une meilleure appropriation des principes démocratiques. Des sessions interactives de questions-réponses ont permis d’éclairer les représentants des partis sur leur rôle concret dans le déroulement du scrutin. « Les élections ne se gagnent pas uniquement dans les urnes mais aussi dans le respect des procédures. Il est donc essentiel que chaque parti dispose des informations nécessaires pour jouer pleinement son rôle », a souligné un responsable.

L’histoire politique récente du Gabon a été marquée par des contestations électorales et des violences post-scrutin, conséquences d’un déficit de confiance entre administration, partis et citoyens. En ce sens, la campagne, menée avec l’appui de l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER), se veut une rupture avec les pratiques du passé. « La CNOCER a mis en contribution les candidats et les partis politiques pour nous partager toutes les informations. Nous avons été bien édifiés, et cela nous a rassurés », a témoigné Jacques Ogoula.

Un instantané de cette campagne

Les réactions recueillies à l’issue de la rencontre ont été majoritairement positives. Certains responsables politiques ont salué une démarche inclusive, en appelant toutefois à élargir la campagne à la société civile, aux observateurs et aux jeunes électeurs. « Je n’avais pas l’information sur le vote par procuration. Aujourd’hui, cette sensibilisation m’a beaucoup édifiée. Je suis rassurée et je sais que ça va se passer dans de très bonnes conditions », a confié Noéline Mboumba Mboumba-Koumba.

En repositionnant la CNOCER comme arbitre neutre du processus électoral, cette initiative entend restaurer la crédibilité d’un système souvent contesté. Mais les observateurs s’accordent à dire que la réussite dépendra de la sincérité des acteurs, de la rigueur de l’administration électorale et de l’implication de la société civile. Car, au-delà de la pédagogie, c’est la stabilité politique et sociale du pays, et avec elle la crédibilité de la démocratie gabonaise, qui sont en jeu.