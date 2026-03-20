Crise de leadership : l’Union sportive de Bitam suspendue de sa qualité de membre de la Fégafoot

Minée depuis plusieurs mois par une guerre de clans acharnée, l’Union sportive de Bitam (USB) vient d’être frappée par une sanction d’une rare sévérité. Ce jeudi 19 mars, le comité d’urgence du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a pris la décision radicale de suspendre la formation nordiste de sa qualité de membre de l’instance faîtière. Une issue brutale qui plonge toute la communauté sportive du chef-lieu du département du Ntem dans l’incertitude la plus totale.

La guerre froide, désormais ouverte, qui oppose les partisans de Billy Bendo Edo à ceux de Sammy Edgar Mvé Essono autour du contrôle de l’association sportive, a finalement eu raison de la patience de la fédération. Incapable de fonctionner dans la sérénité, l’USB paie aujourd’hui le prix fort de divisions internes délétères. Cette sanction inouïe résonne comme un véritable coup de tonnerre dans une ville où l’équipe locale représente un patrimoine fédérateur, bien au-delà du simple enjeu sportif.

Un bicéphalisme porté devant les tribunaux

C’est le recours systématique aux juridictions civiles qui a mis le feu aux poudres et déclenché le courroux définitif de la Fégafoot. L’instance du football national fustige une « situation pouvant être qualifiée de bicéphalisme à la tête du club ». Dans sa décision officielle rendue publique, la fédération déplore fermement que cette crise ait « conduit les protagonistes à saisir les juridictions ordinaires aux fins de résolution du litige alors qu’il était en examen devant l’instance fédérale ».

La décision officielle

Pour rappel, la justice avait initialement rendu une ordonnance le 11 mars dernier confirmant Billy Bendo Edo, en poste depuis l’année dernière, à la présidence du club. Toutefois, un rebondissement inattendu est survenu lorsque le tribunal d’Oyem, saisi en appel par le camp de Sammy Edgar Mvé Essono est revenu sur cette première orientation juridique. Cette interminable bataille procédurale a relancé la confusion et accentué la fracture au sein des instances dirigeantes de l’équipe bitamoise.

Une exclusion fédérale aux lourdes conséquences

Face à cette obstination, la Fégafoot a tranché dans le vif, considérant cette insubordination comme « un manquement aux obligations d’un membre et une violation flagrante des dispositions de l’article 16 des statuts ». S’appuyant rigoureusement sur l’article 40 alinéa n de ses textes, l’instance a décidé de « suspendre un membre de la FEGAFOOT à titre provisoire jusqu’au Congrès suivant ».

Le verdict, dûment signé par la vice-présidente Ida Clémence Ossey épouse Osse, est formel et sans appel : l’USB est suspendue de sa qualité de membre de la Fégafoot. Il convient de préciser que cette suspension fédérale diffère d’une exclusion directe du championnat de National-Foot 1, dont l’organisation et la gestion relèvent de la compétence de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp).

Au-delà de la stricte sanction administrative et associative, cette affaire met crûment en lumière l’échec collectif des dirigeants locaux à privilégier l’intérêt supérieur du football sur leurs ambitions personnelles. Dans un Gabon qui n’est plus en transition et qui aspire à la consolidation de la bonne gouvernance de ses institutions, y compris sportives, cette guerre d’ego apparaît d’un autre temps. Tristesse, désolation et incompréhension dominent désormais chez les nombreux supporters de l’USB, qui voient leur club de cœur mis au ban de la fédération dans l’attente incertaine du prochain congrès.