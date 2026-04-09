Course à la présidence du CNOG : Déjà 3 candidats en lice, dont le sortant Crésant Pambo

À quelques heures de la clôture officielle des dépôts de candidatures, prévue ce jeudi à 15h30, la course à la présidence du Comité national olympique du Gabon (CNOG) prend déjà forme. Selon les informations de L’Union, trois dossiers ont d’ores et déjà été enregistrés au secrétariat général de l’institution. Une configuration qui donne un premier aperçu des forces en présence avant le scrutin fixé au samedi 25 avril.

Parmi les candidats déclarés figure le président sortant, Crésant Pambo, qui remet son mandat en jeu pour un nouveau bail de quatre ans. À ses côtés, deux autres prétendants bien connus du mouvement sportif ont également déposé leurs dossiers. Il s’agit de Marcel Mbele Loussou, ancien président de la Fédération gabonaise de volley-ball, et du général Sylvain Pangou-Mbembo, actuel président de la Fédération gabonaise de handball (Fégahand). Trois profils aux trajectoires différentes, mais tous solidement ancrés dans l’écosystème sportif national.

Une bataille d’influence déjà engagée

Si le dépôt des candidatures n’est pas encore officiellement clos, les premières dynamiques se dessinent déjà en coulisses. Le président sortant Crésant Pambo s’appuie sur un réseau relationnel dense au sein des fédérations sportives. À ce titre, le président de la Fédération gabonaise de boxe (Fégaboxe), Bonaventure Nzigo-Manfoumbi, s’active pour rallier plusieurs dirigeants à sa cause. Une stratégie de consolidation des soutiens qui pourrait peser dans le vote final.

Le siège du comité olympique gabonais

En face, Marcel Mbele Loussou mise sur son expérience et ses relais dans certaines disciplines. Il peut notamment compter sur le soutien du président de la Fédération gabonaise de volley-ball, Raymond Bernard Bivigou, dont l’influence reste notable. De son côté, le général Sylvain Pangou-Mbembo s’appuie également sur des soutiens structurés, dont celui du président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Me Denis Mboumba.

Avant la clôture, un scrutin déjà très ouvert

À ce stade, alors que la fenêtre de dépôt reste encore ouverte jusqu’à 15h30 ce jeudi, aucun autre candidat n’a officiellement émergé. Toutefois, la possibilité de dépôts de dernière minute n’est pas à exclure. Dans ce type de scrutin, les retournements de situation peuvent encore intervenir jusqu’aux dernières heures.

Quoi qu’il en soit, avec déjà trois candidatures enregistrées, la course à la présidence du CNOG s’annonce disputée. Entre continuité avec le président sortant et volonté de renouvellement portée par ses challengers, les équilibres restent incertains. Le scrutin du samedi 25 avril s’annonce ainsi comme un moment clé pour l’avenir de la gouvernance du sport gabonais.