Ali Bongo a enfin publié le décret Covid mettant fin à la gratuité des tests PCR au Gabon

4 jours, c’est le temps qu’aura nécessité la publication du nouveau décret instituant les nouvelles mesures de riposte contre la pandémie de coronavirus au Gabon après son adoption au Conseil des ministres du 3 janvier. Chose curieuse, ce n’est que ce jeudi que ce décret est rendu public. Celui-ci met fin à la gratuité des tests PCR et applique les mesures contenues dans les arrêtés 559/PM et 685/PM ayant fait l’objet d’une annulation par la Cour constitutionnelle. Le tout sans la nouvelle tarification des fameux tests PCR devenus tous VIP.

Le gouvernement gabonais et Ali Bongo tiennent leur revanche sur la société civile gabonaise qui via le Copil citoyen avait réussi à bloquer l’entrée en vigueur des arrêtés 559/PM et 685/PM. Dans un décret n°0002/PR/MS du 7 janvier 2022 de 16 articles, Ali Bongo, Rose Christiane Ossouka Raponda, Lambert-Noel Matha (Intérieur), Michael Moussa Adamo (Défense), Pascal Houagni Aambourouet (Tourisme), Sosthène Ossoungou Ndibangoye (Budget), Guy Patrick Obiang Ndong (Santé), Hugues Mbadinga Madiya (Commerce) et Brice Paillat (Transports) signent le texte portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19.

Si le texte a été publié au Journal officiel le vendredi dernier, le gouvernement gabonais n’a pas communiqué sur son entrée en vigueur depuis quasiment une semaine. Montrant bien les nombreux non-dits qui entourent le présent décret tout comme ses conditions de publication. Désormais le texte est disponible et est censé entrer en vigueur à la date de sa publication. Voici l’intégralité des 16 articles de ce décret qui fera à nouveau grincer des dents notamment dans la société civile qui a appelé ce jeudi et vendredi à l’observation de deux journées villes mortes pour dire non à la vaccination obligatoire induite par ce décret et les nombreuses mesures privatives de libertés publiques qu’il contient.