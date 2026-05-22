Okondja : Enceinte et acculée par les commérages, une gabonaise de 19 ans met fin à ses jours avec du raticide

La ville d’Okondja, située dans la province du Haut-Ogooué, est plongée dans l’effroi et l’incompréhension depuis hier. Ce jeudi 21 mai, Ricka Oboumadjogo Mbongo, une jeune gabonaise âgée de 19 ans, a tragiquement perdu la vie au Centre hospitalier universitaire Amissa Bongo de Franceville. Selon l’AGP qui rapporte les faits, ce décès brutal fait suite à l’ingestion volontaire d’un produit raticide hautement toxique.

Le drame s’est déroulé la veille, le mercredi 20 mai au soir, lorsque la victime a consommé ce poison habituellement utilisé pour l’extermination des rongeurs. Rapidement prise en charge, elle a d’abord été évacuée vers une structure sanitaire locale avant d’être transférée en urgence absolue vers le CHU de Franceville. Malgré la mobilisation du personnel médical pour la sauver, la jeune femme a rendu l’âme jeudi aux alentours de 7 heures. Une tragédie d’autant plus insoutenable que des sources concordantes révèlent qu’elle portait une grossesse d’environ trois mois.

Derrière cet acte de désespoir absolu se dessine le spectre du harcèlement moral et de la pression sociale. Plusieurs témoignages recueillis sur place indiquent que la défunte traversait une période d’intenses tensions familiales. Plus accablant encore, son nom alimentait les railleries malveillantes d’un groupe local tristement célèbre, surnommé « Awas d’OKN ». D’après ses proches, Ricka Oboumadjogo Mbongo avait récemment partagé son profond mal-être à travers plusieurs notes vocales sur WhatsApp, décrivant un épuisement psychologique et un sentiment de détresse devenu insurmontable.

Face à la gravité des faits et à l’émoi suscité au sein de la ville, les autorités se sont immédiatement saisies du dossier. Informé de la situation, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a ordonné l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur les responsabilités et les circonstances exactes ayant conduit à ce geste fatal. Les investigations ont été confiées aux éléments de la brigade de gendarmerie d’Okondja, tandis que la dépouille de la jeune victime a été transférée vers une maison de pompes funèbres de la localité.